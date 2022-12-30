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Derya Şensoy-Celal Can Algül çifti 2023'te evleniyor

Derya Şensoy ile sevgilisi Celal Can Algül'ün evlilik tarihi belli oldu. İkilinin 2023 yılının ekim ayında dünyaevine girmeye hazırlandığı öğrenildi

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  • Son dakika: Derya Şensoy-Celal Can Algül çifti 2023'te evleniyor - Magazin haberleri

    Merhum usta oyuncu Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, Sarp Levendoğlu ile ayrılmasının ardından aradığı mutluluğu Celal Can Algül'de bulmuştu. Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan çiftin evlilik tarihi belli oldu.
  • Son dakika: Derya Şensoy-Celal Can Algül çifti 2023'te evleniyor - Magazin haberleri

    2023'TE EVLENİYORLAR

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; İkili, 2023 yılının ekim ayında bir düğün planladı. Şimdilik müjdeli haberi sadece aileleri ve yakın arkadaşlarına duyuran çiftin, sabırsızlıkla oturmayı planladıkları evlerinin tadilatının bitmesini beklediği öğrenildi.
  • Son dakika: Derya Şensoy-Celal Can Algül çifti 2023'te evleniyor - Magazin haberleri

    "YAKALANDIK DERYA!"

    Öte yandan Şensoy, geçtiğimiz aylarda yeni sevgilisi Celal Can Algül ile birlikte Cihangir'de objektiflere yansımıştı. Görüntülendiklerini fark edince panikleyen Algül, sevgilisine dönerek, "Yakalandık Derya!" ifadelerini kullanmıştı.

    "YAPACAK BİR ŞEY YOK"

    Celal Can Algül'ün aksine rahat tavırları ile dikkat çeken Derya Şensoy ise, "Yapacak bir şey yok." diyerek, sevgilisini sakinleştirmişti.
  • Son dakika: Derya Şensoy-Celal Can Algül çifti 2023'te evleniyor - Magazin haberleri

    KURAL BOZDULAR

    Aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden sevgililer, ardından kural bozmuştu. Çift, birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesaplarından takipçileriyle paylaşmıştı.

    Kamera karşısına geçen ikiliden Şensoy, bu pozlarına, "Bozcaada'dan yakın zaman #Tbt'si... Yana kaydırınca saçımın içinde saklanan biri var." notunu düşmüştü.
  • Son dakika: Derya Şensoy-Celal Can Algül çifti 2023'te evleniyor - Magazin haberleri

    "TAZE SÖĞÜT DALISIN"

    Algül da bu kareyi, "Taze söğüt dalısın..." sözleriyle paylaşmıştı. İkilinin aşk dolu pozlarına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum yağmıştı.
  • Son dakika: Derya Şensoy-Celal Can Algül çifti 2023'te evleniyor - Magazin haberleri

    SEVGİLİSİNİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKTÜ

    Ardından Şensoy, 28 yaşına basan sevgilisine Maslak'taki bir mekanda sürpriz doğum günü partisi organize etmişti. Partide sahneye çıkan Derya Şensoy, sevgilisinin gözlerinin içine bakarak şarkı söylemişti. Algül ise dizlerinin üzerine çökerek, sevgilisini dinlemişti.

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