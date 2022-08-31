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Haberler Magazin Derya Şensoy'dan Ferhan Şensoy'a duygusal mesaj: Çığ gibi büyüyor özlem babacım! - Magazin haberleri
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Derya Şensoy'dan duygusal mesaj: Çığ gibi büyüyor özlem babacığım!

Derya Şensoy, babası Ferhan Şensoy'u ölüm yıl dönümünde andı. Oyuncu, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı

Derya Şensoy'dan Ferhan Şensoy'a duygusal mesaj: Çığ gibi büyüyor özlem babacım! - Magazin haberleri

Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, 31 Ağustos 2021'de uzun süre tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetmişti.

Ferhan Şensoy'un Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derya Şensoy, babasını ölüm yıl dönümünde andı.

Ferhan Şensoy'un mezarını ziyaret eden Derya Şensoy, fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı.

Şensoy, başka bir paylaşımında ise 'Çığ gibi büyüyor özlem babacığım' ifadelerini kullandı.

"ÖZLEM BİTMEZ"

Derya Baykal da eski eşi Ferhan Şensoy'un fotoğrafına 'Özlem bitmez' notunu düştü.

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