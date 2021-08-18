Derya Baykal ve Ferhan Şensoy'un kızları Derya Şensoy ile oyuncu Sarp Levendoğlu'nun birlikteliği yaklaşık altı ay önce bitmişti.

"YAKALANDIK DERYA!"

Şensoy, kısa bir süre sonra ise yeni sevgilisi Celal Can Algül ile birlikte Cihangir'de objektiflere yansımıştı. Görüntülendiklerini fark edince panikleyen Algül, sevgilisine dönerek, "Yakalandık Derya!" ifadelerini kullanmıştı.

"YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Celal Can Algül'ün aksine rahat tavırları ile dikkat çeken Derya Şensoy ise, "Yapacak bir şey yok" diyerek, sevgilisini sakinleştirmişti.