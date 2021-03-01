"GÜNEŞİ GÖRDÜM"

Kendisi gibi müzisyen olan Asil Gök ile aşk yaşayan Uluğ, bu pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Ünlü şarkıcının, "Güneşi gördüm... Makyaj yok, filtre yok" notunu düştüğü gönderi 49 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.