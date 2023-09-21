Derya Uluğ gelinlik giydi
Derya Uluğ, kariyerinin ilk albümü 'Nefes'in ardından 'Yansıma'nın klibinde kameraların karşısına gelinlikle çıktı
Giriş: 21.09.2023 - 08:39 Güncelleme: 21.09.2023 - 08:39
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Derya Uluğ, 'Nefes' albümün ikinci klibini müzisyen sevgilisi Asil Gök'le beraber hazırladığı ve söylediği 'Yansıma'ya çekti.
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Uluğ, klipte sevgilisi Asil Gök ve ekip arkadaşlarıyla beraber oynadı.
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Klipte, rol gereği istemediği bir evlilik yapmak üzere olan Derya Uluğ’un düğünü, Asil Gök ve arkadaşları tarafından basıldı.