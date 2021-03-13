"ÇOK YOĞUNUM"

Doğal haliyle dikkat çeken Derya Uluğ, günlük hayatta makyaj yapmayı sevmediğini söyledi.

Uluğ, "7-8 tane şarkı çıkarmaya çalışıyorum. Eskisi gibi şov programları olsa da biz de oraya çıkıp, şarkı söylesek" diye konuştu.

Şarkıcı, gazetecilerin "Teklif gelse siz de televizyonda bir iş yapar mısınız?" sorusuna, "Şu süreçte teklif gelse de bilemiyorum. Üst üste çok klip çekeceğim. Başka işlerim de var, o yüzden çok yoğunum" yanıtını verdi.