Asil Gök, doğum gününde alkolü fazla kaçırdı
Müzisyen Asil Gök, doğum gününde alkolü biraz fazla kaçırınca, yürüyemeyip merdivenlere oturdu
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Müzisyen Asil Gök, doğum gününü Suadiye’de bir mekânda kutladı.
Fazla alkol içen Asil Gök, mekândan çıkarken fazla yürüyemeyip merdivenlere oturdu. Merdivenlerde arkadaşlarıyla fotoğraf çekindikten sonra mekâna tekrar giren Gök, ardından hızlı bir çıkış yaparak otomobiline bindi.
Doğum günüyle ilgili sorulan sorulara sadece; "Çok kötüyüm" yanıtını veren Asil Gök, otomobiline biner binmez uykuya daldı.
Ardından mekândan çıkan sevgilisi Derya Uluğ, arkadaşlarıyla güzel bir gece geçirdiklerini söyledi. Geçtiğimiz günlerde ailesini ziyarete giden Uluğ, enerji dolduğunu ve her şeyin güzel geçtiğini belirtti.
Derya Uluğ, ortaya atılan hamilelik iddiaları sorulduğunda ise "Yok canım, öyle bir şey olur mu?" dedi.
Asil Gök’ün doğum gününe katılan yeni evli çift Ural Kaspar ve İrem Helvacıoğlu, gergin tavırlarıyla dikkat çekti.
Çift, Ural Kaspar'ın düğün röportajında 'heyecanım yok' sözleriyle ilgili yöneltilen sorulara cevap vermedi.