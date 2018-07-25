Derya Ürkmez, Rafet El Roman ile çıkan fotoğraflarının ardından ilk kez konuştu ve "Ben 20 değil, 31 yaşındayım. Rafet El Roman arkadaşım ve ayrıca nişanlım var. Fotoğraflar yüzünden nişanlım ile sorun yaşadık. Açıyla alakalı öyle çıkmış fotoğraflar. Yanak yanağa selamlaşırken o anda yakalamışlar. Öpüşme yok göz yanılması. Biz sadece arkadaşız. Dava açacağız, o fotoğrafları da kaldıracağız" dedi. İşte Derya Ürkmez'in yaşamına dair detaylar...

DERYA ÜRKMEZ KİMDİR?

Almaya'da yaşayan Derya Ürkmez'in 20 yaşında olduğu iddia edilmiş ancak Ürkmez yaptığı açıklamayala 30 yaşında olduğunu söylemiştir. Genç şarkıcı Youtube, instagram ve diğer sosyal medya hesapları üzerinden cover yaptığı şarkılar ile ünlenmiştir. Seslendirdiği "Bana Bırak", "Hasret", "Üzülmedin mi?", "Haydi Söyle" ve "İki Aşık" gibi şarkılar en popüler şarkılar arasındadır.

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