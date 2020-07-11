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Mustafa Destici: Ayasofya'nın ibadete açılması tarihi karar

BBP lideri Mustafa Destici, Ayasofya'nın ibadete açılmasını "Bu karar tarihi bir karar. 86 yıllık bir ayıp ortadan kalktı. 86 yıllık bir yanlış düzeltildi" sözleriyle değerlendirdi. Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın konuğu olan Destici, eğitim ve aile hayatından siyasete nasıl başladığına kadar çok özel açıklamalarda bulundu. Futbola ve müziğe olan ilgisini de anlatan Destici, canlı yayında hem musiki hem de marş söyledi

Mustafa Destici
HABERTURK.COM

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Habertürk'teki Özel Röportaj programında Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

"86 YILLIK AYIPTI"

Ayasofya'nın ibadete açılmasını değerlendiren Destici, "Elhamdülillah diyorum. Biz BBP'liler, Alperenler, milliyetçi maneviyatçı çevreler gibi Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyorduk. Ankara'ya lise okumaya geldiğimde ilk katıldığım eylem, 'Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın' eylemiydi. İlk gözaltına alındığım eylem de oydu. Ben o zaman daha lise 1 öğrencisiydim. Bu karar tarihi bir karar. 86 yıllık bir ayıp ortadan kalktı. 86 yıllık bir yanlış düzeltildi" diye konuştu.

"BUGÜNE NASİP OLDU"

Danıştay'ın vakıf senedi üzerinden kararını verdiğini ve doğru yaptığını kaydeden Destici, "Ayasofya, İstanbul'un en önemli sembolüydü" dedi. Destici, "Neden şimdi bu karar alındı" sorusunu da şöyle yanıtladı: "Her şeyin bir zamanı vardır. Bunun da bir süreci vardı, bugüne nasipmiş. İstanbul'u da pek çok komutan fethetmek istedi ama Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip oldu."

"MÜCADELE YÜRÜTTÜK"

BBP ve Alperenler olarak Ayasofya için en çok eylem yapanların kendileri olduğunu kaydeden Destici, "Kapalıyken bile bayramlarda namazı kılıp sadece sözle bırakmadık. Açılması noktasında da hukuki süreç yürütmüş siyasi partiyiz. Bugüne nasipmiş. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na özellikle teşekkür ediyorum. Kararın hemen ardından kararname çıktı" diye konuştu.

"CHP HAYIR DİYEMİYOR"

Karar açıklandığı sırada Meclis'te olduğunu belirten Destici, Genel Kurul'da alkışlarla karşılanan karara İYİ Parti'den de destek geldiğini CHP'nin tavrına ilişkin olarak da "CHP hayır diyemiyor ama biraz temkinli" tespitini yaptı.

"EGEMENLİK HAKKIMIZ"

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun karardan önceki açıklamasını hatırlatan Destici, "Açılmasaydı, 'ABD'den açıklama geldi, açamadınız' denilecekti. Bunun bütün dünyaya bir cevap olduğunu düşünüyorum. Bizim egemenlik hakkımız" dedi.

"SİYASİ DEĞİL HUKUKİ"

Danıştay kararının beklenmeden Ayasofya'nın açılabileceğine yönelik yorumların hatırlatılması üzerine Destici, "Siyasi karar olurdu. Doğrusu yapıldı, önce hukuki karar beklenildi. Biz Danıştay kararını beklemezdik ama bu da doğru mudur, doğrudur" diye konuştu.

"FETİH VE KILIÇ HAKKI"

Ayasofya'nın açılmasını fethin sembolü olduğu için, Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinin vakıf senedinde açıkça belirtildiği için savunduklarını kaydeden Destici, "Hem inançlarımız hem egemenlik hakkımız için hem de fethin sembolü ve kılıç hakkı olarak gördüğümüz için savunduk" ifadelerini kullandı.

DESTİCİ'NİN LİSE VE ÜNİVERSİTE YILLARI

Ankara'da imam hatip okuyan Destici'nin 1982 yılındaki mezuniyet fotoğrafı. M&uuml;tedeyyin bir ailede yetiştiğini kaydeden Destici 78'de Ankara'ya gelene kadar siyasetle ilgisinin olmadığını s&ouml;yledi. Ankara'da kaldığı yurtta ağırlıklı olarak &uuml;lk&uuml;c&uuml;lerin kaldığını kendisinin de hareketle tanışmasının bu şekilde olduğunu anlattı.
Ankara'da imam hatip okuyan Destici'nin 1982 yılındaki mezuniyet fotoğrafı. Mütedeyyin bir ailede yetiştiğini kaydeden Destici 78'de Ankara'ya gelene kadar siyasetle ilgisinin olmadığını söyledi. Ankara'da kaldığı yurtta ağırlıklı olarak ülkücülerin kaldığını kendisinin de hareketle tanışmasının bu şekilde olduğunu anlattı.

Ankara'da ilahiyat okuyan Destici'nin 1. amat&ouml;r k&uuml;mede top koşturduğu &uuml;niversite takımı: &quot;Ben genelde sağ bek oynuyordum ama sol a&ccedil;ık da oynayabiliyordum. &Uuml;niversityei bitirene kadar aktif olarak oynadık.&quot;
Ankara'da ilahiyat okuyan Destici'nin 1. amatör kümede top koşturduğu üniversite takımı: "Ben genelde sağ bek oynuyordum ama sol açık da oynayabiliyordum. Üniversityei bitirene kadar aktif olarak oynadık."

DESTİCİ'DEN CANLI YAYINDA MUSİKİ VE MARŞ

DESTİCİ TÜRKEŞ İLE NASIL TANIŞTIĞINI VE AİLE YAŞAMINI ANLATIYOR

DESTİCİ, MUHSİN YAZICIOĞLU'NU ANLATIYOR

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