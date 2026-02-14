Detaylar netleşiyor: Vatandaşlık maaşı kimlere ödenecek, hangi illerde ne zaman başlayacak?
Vatandaşlık maaşı olarak adlandırılan Gelir Tamamlayıcı Hane Destek Sistemi'ne ilişkin hazırlıklar devam ediyor. Edinilen son bilgilere göre uygulama, bu yıl içinde pilot bölgelerde hayata geçirilecek. Program kapsamında Türkiye genelindeki tüm iller analiz edilerek ayrıntılı bir ihtiyaç haritası oluşturulacak; böylece hangi bölgeye ne tür ve ne ölçüde maddi destek sağlanacağı belirlenecek. Peki, vatandaşlık maaşı ödemeleri ne zaman başlayacak?
Kamuoyunda sıkça tartışılan vatandaşlık maaşına ilişkin ayrıntılar giderek belirginleşiyor. Hükümetin üzerinde çalıştığı yeni düzenlemenin bu yıl içinde uygulamaya alınması öngörülüyor. Buna göre sistem, seçilecek pilot illerde hane gelirini belirli bir seviyeye tamamlamayı esas alacak; dolayısıyla tüm vatandaşlara eşit tutarda ödeme yapılması söz konusu olmayacak. İşte, şu ana kadar açıklanan bilgiler doğrultusunda vatandaşlık maaşı uygulamasına dair öne çıkan başlıklar…
VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI NETLEŞİYOR
Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dar gelirli ailelere yönelik Gelir Tamamlayıcı Hane Destek Sistemi yani vatandaşlık maaşı için çalışmalar sürüyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 81 il tek tek mercek altına alınacak.
VATANDAŞLIK MAAŞI KRİTERLERİ NELER OLACAK?
Her bölgenin ayrı ayrı sosyoekonomik haritası çıkarılacak. Konut piyasasından iklim şartlarına, iş gücünden yaş dağılımına kadar birçok parametre incelenecek. Çıkarılan etki analizlerine bakılacak. Bölgelere göre dar gelirlilerin kira, gıda ve enerji gibi alanların hangilerinde desteğe ihtiyacı olduğu belirlenecek.
KİMLER VATANDAŞLIK MAAŞI ALABİLECEK?
Her bölge için ortaya çıkacak ortalama gelirin altında kalan hanelere destek verilecek. Düşük oranda olan tek maaş ile geçinen çok kalabalık haneler de bu destek programından yararlanabilecek.
Destek verilecek hanelerdeki tek maaşlı çalışanın emekli ya da asgari ücretli olması şartı aranmayacak. Örneğin 5 çocuklu ve 60 bin geliri olan bir haneye de destek verilebilecek. Bölgenin ve hanenin şartları gözetilecek. Destekler nakit olarak hesaplara yatırılacak.
VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Vatandaşlık maaşına yönelik yasal düzenlemenin bu yıl içerisinde Meclise sunulması bekleniyor.
Daha önce konuya dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şunları söylemişti:
GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl (2026) başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz.
Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız.