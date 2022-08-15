Benzin ve motorin fiyatları bir kez daha günün en çok merak edilen verilerinin başında geliyor. Son olarak benzine gelen 1 lira 10 kuruşluk zammın ardından şimdi de motorine 1 lira 26 kuruşluk zam geldi. Peki benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 15 Ağustos tarihi itibariyle başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere güncel benzin ve motorin fiyatları...