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        Haberler Gündem Güncel DEVA'lı ilçe başkanının öldürülmesi davasında karar | Son dakika haberleri

        DEVA'lı ilçe başkanının öldürülmesi davasında karar

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dönemin DEVA Partisi İlçe Başkanı Savaş Taş'ın tabancayla öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Davanın karar duruşmasında 2 sanıktan 1'i müebbet ile 4 yıl 10 ay, diğeri 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 16:48 Güncelleme: 12.11.2024 - 16:48
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        İlçe başkanının öldürülmesi davasında karar
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        Kocaeli'de dönemin DEVA Partisi Körfez İlçe Başkanı Taş'ın öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

        Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Fırat C. mahkemede hazır bulunurken, diğer sanık R.C. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Maktulün eşi Pınar Taş ile babası Aydın Taş, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılması talebinde bulundu.

        Katılan avukatı ise olayın planlı şekilde işlendiğini savunarak, iki sanığın da "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Söz verilen sanık Fırat C, pişmanlık duyduğunu söyleyerek maktulün ailesinden özür diledi. Diğer sanık R.C, suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

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        F.C'nin avukatı, müvekkili hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık F.C'yi, "kasten öldürme" suçundan müebbet, "hakaret, tehdit ve İ.K'ye karşı kasten yaralama" suçlarından toplam 4 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

        Heyet, sanık R.C'ye ise "basit yaralama" suçundan 10 ay hapis cezası verdi.

        NE OLMUŞTU?

        Körfez ilçesinde 21 Eylül 2022'de çıkan silahlı kavgada yaralanan dönemin DEVA Partisi İlçe Başkanı Savaş Taş, kaldırıldığı hastanede ölmüş, gözaltına alınan şüphelilerden Fırat C. tutuklanmış, ağabeyi R.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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        #DEVA Partisi
        #silahlı saldırı
        #kocael
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