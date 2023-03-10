Devabil Kara'dan 'Ara-Durum Sentezi II'

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Ziraat Bankası Çukurambar Sanat Galerisi birbirinden değerli sanatçıların kıymetli eserlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ressam Devabil Kara’nın kişisel resim sergisi 'Ara-Durum Sentezi II', Çukurambar Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu. Yurtiçinde ve yurtdışında 30’un üzerinde kişisel sergi açan ve çok sayıda karma sergide yer alan Kara’nın sergisinin küratörlüğünü Prof. Dr. Kıymet Giray gerçekleştirdi.

Giray, Devabil Kara’nın resimleri hakkında şunları söylüyor: "Devabil Kara’nın resimlerine egemen olan, her aldatıcı görüngü veya his, baskın bir dürtünün mutlak gerçekliğinde, kendince belirlenmiş bir dış dünya betiminin çözümlenişidir. Tuvali boş bir yüzey olarak kaplayan boya, uçurum sezgisinde başlayıp sonlanan dingin renklerdir. Bu renkler üzerinde simgelerle yüzleşen bilinç, kimi zaman bir sandalye, bazen bir tarama, çoğu spiralde sembolleşen imgelerle, bu düşsel atılımın kararlı izlerini sürer."

Kara’nın 'Ara-Durum Sentezi II Sergisi', 2 Mayıs'a kadar 10.00 – 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.