Serbest piyasada özellikle altın, dolar ve euronun dövizin değer kazandığı durumlarda gündeme gelen devalüasyon, en fazla merak edilen ekonomi terimleri arasında yer alıyor. İşte devalüasyon ile ilgili ayrıntılar...

DEVALÜASYON NEDİR?

Devalüasyon, sabit kur sistemlerinde ödemeler dengesi açık veren ülkenin ulusal parasının dış satınalma gücünün, hükümetçe alınan bir kararla düşürülmesine denir.

DEVALÜASYON NE DEMEK? DEVALÜSYON ANLAMI

Devalüasyon, bir devletin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybettirilmesidir. Bu yolla ithal malları pahalılaşırken yerli malların fiyatı da aşağı çekilmiş olur.

DEVALÜASYON ETKİLERİ NELERDİR?

Yerli paranın değer kaybedip dövizin değer kazandığı devalüasyonda ülke ekonomisi çok önemli ölçüde etkilenir. Devalüasyon ile ihracat artarken, ithalat azalır. Dış ticaret açığı azalır. Artan ihracat ile ülkenin milli geliri artmış olur.