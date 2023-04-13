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Devlerin altın yılının devamı gelecek mi?

Yatırımcı Rehberi programının bu haftaki konuğu Tacirler Yatırım Araştırma Uzmanı Oğuzhan Kaymak oluyor. Başta demir çelik, enerji, petro kimya olmak üzere Türkiye'nin dev emtia ve sanayi şirketlerinin 2022 bilançolarının değerlendirildiği programda 2022'de neredeyse altın yılını yaşayan şirketlerin 2023'ta bu performanslarını devam ettirip ettirmeyeceği sorgulanıyor. Altın, petrol, demir çelik ve diğer emtia fiyatlarının ele alındığı programda Kaymak, emtialardaki fiyat gelişmelerinin hangi şirkete nasıl yansıyacağına yönelik analizinin paylaşıyor.

Devlerin altın yılının devamı gelecek mi?
HABERTURK.COM

Yatırımcı Rehberi programının bu haftaki konuğu Tacirler Yatırım Araştırma Uzmanı Oğuzhan Kaymak oluyor. Başta demir çelik, enerji, petro-kimya olmak üzere Türkiye'nin dev emtia ve sanayi şirketlerinin 2022 bilançolarının değerlendirildiği programda 2022'de neredeyse altın yılını yaşayan şirketlerin 2023'ta bu performanslarını devam ettirip ettirmeyeceği sorgulanıyor. Altın, petrol, demir çelik ve diğer emtia fiyatlarının ele alındığı programda Kaymak, emtialardaki fiyat gelişmelerinin hangi şirkete nasıl yansıyacağına yönelik analizinin paylaşıyor.

ETİLEN NAFTA MAKASI KİMİ NASIL ETKİLİYOR?


Altın, petrol ve demir çelik fiyatlarının yanı sıra Petkim için önemli olan etilen nafta makasının ele alındığı Yatırımcı Rehberi'nde bu grafiğin Petkim'i şimdiye kadar nasıl etkilediği ve bundan sonraki olası gelişmeler değerlendiriliyor.

DEMİR ÇELİKTE KÖTÜ GERİDE KALDI MI?

Borsa İstanbul'da işlem gören ve çok sayıda yatırımcısı bulunan Kardemir ve Erdemir şirketlerinin performanslarını da yorumlayan Kaymak, Türkiye’de demir çelik üretim ve tüketiminin bu şirketlerin karlılığına etkisini de ele alıyor. Demir çelik şirketlerinin kötü geçen 2022 yılının ardından toparlanıp toparlanamayacağının masaya yatırıldığı programda bu toparlanmanın nasıl sağlanabileceği tahmin ediliyor.

BENZİN VE DİZEL MARJI TÜPRAŞ'I NASIL ETKİLER?

Programda enerji fiyatlarının seyri merkez bankalarının faiz kararları, global resesyon endişeleri, Çin'in tavrı, Rusya Ukrayna savaşı gibi etmenler hesaba katılarak değerlendirilirken bu durumun Tüpraş'ın karlılığına olası etkisi de tahmin ediliyor.

BİLANÇO KALEMLERİ KİMİ ÖN PALANA ÇIKARIYOR?

Programda Türkiye'nin dev şirketlerinin satış, kar, FAVÖK ve diğer marjları değerlendirilerek bu bilanço rakamlarındaki değişimlerin nasıl gerçekleştiği ele alınıyor. Bilanço rakamlarının hangi şirketleri ön plana çıkardığının da ele alındığı programda rakamların oluşmasını sağlayan etkenlerin devam edip etmeyeceği tahmin ediliyor.

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