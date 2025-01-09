Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Devlet Bahçeli Caddesi, Sinan Ateş olarak değiştirildi

        Devlet Bahçeli Caddesi, Sinan Ateş olarak değiştirildi

        Burdur'un Tefenni ilçesinde, Devlet Bahçeli Caddesi'nin adı, belediye meclisi kararıyla değiştirildi. Caddenin bir bölümüne 'Hüseyin Nihal Atsız', diğer bölümüne 'Sinan Ateş' adı verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 14:03 Güncelleme: 09.01.2025 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devlet Bahçeli Caddesi, Sinan Ateş olarak değiştirildi
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Burdur'da Tefenni Belediyesi'nin, 3 Ocak'ta düzenlenen yılın ilk meclis toplantısında, 'Devlet Bahçeli Caddesi'nin adının değiştirilmesi teklifi, oy çokluğuyla kabul edildi. Caddenin bir bölümüne 'Hüseyin Nihal Atsız', diğer bölümüne de 'Sinan Ateş' adı verildi.

        MHP'den geçen ekim ayında istifa ettikten sonra aralık ayında Genel Başkan Ümit Özdağ'ın katıldığı törenle Zafer Partisi'ne geçen Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başkan Alagöz, "Hilal Evleri ile Atatürk Caddesi arasındaki Devlet Bahçeli Caddesi'nin, Hilal Evleri ile Alparslan Türkeş Caddesi arasındaki kısmının Hüseyin Nihal Atsız Caddesi olarak değiştirilmesine, Alparslan Türkeş Caddesi ile Atatürk Caddesi arasındaki bölümün de Tefenni Belediye meclisi kararıyla Sinan Ateş Caddesi olarak belirlenmesine 3 'ret' oyuna karşın 7 'evet' oyu ile karar verilmiştir. 1 Zafer Partili Belediye Başkanı 'evet', 5 Zafer Partili meclis üyesi 'evet', 1 İYİ Partili meclis üyesi 'evet', 3 AK Partili meclis üyesi 'ret' oyu kullandı" paylaşımını yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Burdur
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kız kardeşler ölmüştü! 2 canın bedeli 91 bin TL mi?
        Kız kardeşler ölmüştü! 2 canın bedeli 91 bin TL mi?
        Şirin cinayetinde karar çıktı!
        Şirin cinayetinde karar çıktı!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        Ziyech çıkmazı!
        Ziyech çıkmazı!
        Kışın dondurma yemek hasta eder mi?
        Kışın dondurma yemek hasta eder mi?
        Edip Akbayram yoğun bakımda
        Edip Akbayram yoğun bakımda
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        Sağlığı internette arayanlar! Türkiye dünya genelinde 26’ncı sırada
        Sağlığı internette arayanlar! Türkiye dünya genelinde 26’ncı sırada