Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemDevlet Bahçeli Köprüsü destek bekliyor
ABONE OL

Zeydan Karalar: Bu köprü tamamlanmalı

30 Mart 2016'da temeli atılan ancak aradan geçen 4 yılda sadece üçte biri yapılabilen köprünün akıbeti bilinmiyor. Kentin üç büyük ilçesinin trafik yükünü kaldıracak köprü için destek beklenirken Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da köprünün yapılması gerektiğini kaydederek koronavirüsün ekonomik olarak kendilerini zorladığını söyledi ve "Bakanlık yaparsa amenna" ifadelerini kullandı

Adana
HABERTURK.COM / Ajanslar

Adana'daki Devlet Bahçeli Köprüsü'nün temeli atılmasından bu yana geçen 4 yılda sadece üçte biri yapılabildi...

Türkiye'nin en yüksek nüfusa sahip altıncı kenti Adana'da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin adını taşıyan köprünün temeli 30 Mart 2016'da atıldı. Bahçeli'nin de temel atma törenine katıldığı köprü 215 milyon liraya ihale edildi. Gidiş dönüş üçer şerit, ortasında da raylı sistem planlanan köprü 1700 metre uzunluğa sahip olacaktı. Bitiş tarihi olarak da 2018 yılının Ekim ayı öngörülmüştü. Ancak ekonomik nedenlerle aradan geçen 4 yılda köprünün sadece üçte biri tamamlanmış oldu.

3 BÜYÜK İLÇEYİ BAĞLAYACAK

Köprü, Adana trafiği için önemli bir proje olarak dikkat çekiyor. Zira kentin nüfusu en yoğun üç ilçesi Çukurova, Sarıçam ve Yüreğir arasındaki trafik 1956'da Seyhan Barajı'nın servis yolu olarak yapılan 2 şeritli yolla sağlanıyor. Bu yolun halihazırda trafik yoğunluğunu kaldırmadığı gibi baraj için de risk oluşturduğu belirtiliyor. Nüfusu 2.5 milyona dayanan Adana'da bu üç büyük ilçedeki ulaşımın yükünü köprünün kaldırması planlanıyordu.

KARALAR: KÖPRÜ YAPILMALI

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, köprünün gerekli olduğuna katıldığı bir televizyon programında dikkat çekerek "Bu köprü yapılmalı. O set 50 yıldan fazla orada ve yıprandı. Trafiği setten çekmek gerekiyor, tehlike arz ediyor" ifadelerini kullandı. Bütün belediyelerin ekonomik olarak kötü durumda olduğunu, Adana'nın da kötü durumda olduğunu kaydeden Karalar, "Kim yaparsa yapsın, devlet yaparsa amenna. Biz bütün hazırlıklarımızı yapmıştık. 250-300 milyona yapacaktık ama korona bizi mahvetti" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika Coronavirüs FLAŞ açıklama... "Üzülmesinler diye aileme söylemedim!" - Haberler
GÜNDEM"Üzülmesinler diye pozitifi aileme söylemedim!"
İran'da düşen Türk iş jetinin nihai raporu da ortaya çıktı
GÜNDEMİşte jet kazasındaki diyaloglar!
Bakan Soylu'nun başkanlığında video konferans yöntemiyle güvenlik toplantısı yapıldı
GÜNDEMVideo konferansla güvenlik toplantısı
Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı saat kaçta kılınır?
GÜNDEMTeravih namazı nasıl kılınır?
Karantina günlerinde evde şiddet gören 20 kadın hayatını kaybetti
GÜNDEMKorona günleri çifte kâbusları oldu!
6 gündür vaka görülmeyen Bartın’da valilik uyardı
GÜNDEMBu ilde 6 gündür korona vakası yok!
Ankara'da EGO otobüsü ile TIR çarpıştı: 9 yaralı
GÜNDEMBaşkent'te feci kaza! Yaralılar var
Son dakika haberler: Bahçeli'den sert sözler
GÜNDEMBahçeli'den 'darbe iması' tepkisi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Trafik denetimleri artacak
GÜNDEMTrafik denetimleri artacak
Marmara'nın batısında bu geceden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
GÜNDEMKuvvetli yağış uyarısı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X