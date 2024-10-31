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        Haberler Gündem Devlet Bahçeli'ye Diyarbakırspor forması

        Devlet Bahçeli'ye Diyarbakırspor forması

        MHP lideri Devlet Bahçeli, Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan ile Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Bedirhan Akyol'u kabul etti. Bahçeli'ye 21 numaralı Diyarbakırspor forması hediye ettiler

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 14:38 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:38
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        Bahçeli'ye Diyarbakırspor forması
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan ile Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Bedirhan Akyol'u kabul etti.

        MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, MHP Diyarbakır İl Başkanı Arslan ve Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Akyol, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

        Ziyarette, Bahçeli'ye, isminin yazılı olduğu 21 numaralı Diyarbakırspor forması hediye edildi.

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