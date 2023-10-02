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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Devlet Çoksesli Korosu'ndan, Cumhuriyet'in 100. yılına özel eserler!

        Devlet Çoksesli Korosu'ndan, Cumhuriyet'in 100. yılına özel eserler!

        Devlet Çoksesli Korosu Şefi Burak Onur Erdem, ekim ayında Cumhuriyetin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlamak amacıyla birçok konser ve etkinlik düzenleyeceklerini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 14:50 Güncelleme: 02.10.2023 - 14:50
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        Cumhuriyet'in 100. yılına özel eserler!
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        CSO Ada Ankara'da Devlet Çoksesli Korosu Müdürü Savaş Sakarya ve Şef Burak Onur Erdem, 2023-2024 sezonunda düzenlenecek etkinlik ve konserlere ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Erdem, Cumhuriyetin 100. yılı olması dolayısıyla bu sezon en büyük önceliklerinin Cumhuriyet coşkusunu paylaşmak olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda farklı konser ve içerikleri sanatseverlere sunacaklarını bildirdi.

        Devlet Çoksesli Korosu'nun Avrupa Profesyonel Korolar Birliğinin Türkiye temsilcisi olduğunu anımsatan Erdem, "Yaptığımız programlar sadece Türkiye'den değil, Avrupa'dan da takip ediliyor. O açıdan hem kendi kültürümüze yer veren eserler hem de uluslararası derecede geçerliliği olan koro eserleri hazırladık" ifadelerini kullandı.

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        Sezon konserlerinin Kapadokya'da başladığına işaret eden Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Gelecek hafta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte CSO sezonunun açılışını yapacağız. Ekim ayında yapacağımız tüm etkinlikler de Cumhuriyetin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlamak amacıyla gerçekleşecek. Örneğin, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasıyla ekim ayında Cumhuriyet konserimiz düzenlenecek. Cumhuriyet Bayramı haftasında ise Ankara'da çok özel bir etkinliğimiz olacak. Bizim herkesi birleştiren Cumhuriyet marşlarımız var. Amatör koroların, çocuk korolarının, gençlik korolarının katılımıyla 2 gün boyunca 1200 kişiyle marşlarımızı hep bir ağızdan seslendireceğiz."

        "KÜLTÜRLERİ BİRLEŞTİREN MÜZİKLER ADINDA BİR PROJEMİZ VAR"

        Erdem, Aşık Veysel yılına özel olarak besteci Erberk Eryılmaz'dan talep edilen bir eserin ilk seslendirilişini gerçekleştireceklerini belirterek, bu sezonda da gelenekselleşen yeni yıl konseri ve çocuk korosunun etkinliklerinin düzenleneceğini söyledi.

        'Zamansız Sözler' temasıyla 40'tan fazla dilde şarkı söylediklerine dikkati çeken Erdem, "Biz bu dillerin esasında insanlığa benzer mesajlar verdiğini görüyoruz. O yüzden 'Kültürleri Birleştiren Müzikler' adında bir projemiz var ve bunun içerisinde Yunus Emre'nin, Mevlana'nın deyişleriyle birlikte Bach ve Mendelssohn'un bestelediği ilahi sözler de var. Bunları bir araya getiriyoruz" diye konuştu.

        Erdem, bu yıl 6 şehirde, 36 konserle 30 binin üzerinde seyirciyle buluşmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

        Devlet Çoksesli Korosu Müdürü Savaş Sakarya da 35. yılını dolduran Devlet Çoksesli Korosunun son yıllarda gösterdiği yoğun performans sonucu konserlerinde biletlerinin bir hafta önceden tükendiğini ve bundan dolayı büyük mutluluk duyduklarını vurguladı.

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        #Devlet Çoksesli Korosu
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