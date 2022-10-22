Devlet Tiyatroları 9 ilde 5 farklı oyunla Anadolu turnesinde

AA

Devlet Tiyatroları, 24-30 Ekim'de 9 ilde 5 farklı oyunla sanatseverlerle buluşacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 6 gün sürecek turnede, Kahramanmaraş, Gaziantep, Samsun, Çorum, Aydın, Denizli, Edirne, Tekirdağ ve Balıkesir'de oyun sahnelenecek.

Turne programı çerçevesinde İstanbul Devlet Tiyatrosu, Bülent Usta'nın yazdığı, Ali Atilla Şendil'in yönettiği Bay Z. adlı oyunu 25 ve 26 Ekim'de Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek DT Sahnesi, 28 ve 29 Ekim'de Gaziantep Onat Kutlar Sahnesi'nde izleyiciyle buluşturacak.

Ankara Devlet Tiyatrosu, Mark St. Germain'in yazdığı, Buğra Koçtepe'nin çevirmenliğini ve yönetmenliğini yaptığı İzafiyet oyununu 25 ve 26 Ekim'de Samsun DT Sahnesi, 28 ve 29 Ekim'de Çorum DT Sahnesi'nde beğeniye sunacak.

Trabzon Devlet Tiyatrosu, Matei Visniec'in yazdığı, Ahmet Güngören'in çevirdiği ve Murat Çidamlı'nın yönettiği Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor ile 25 ve 26 Ekim'de Aydın Dr. Hidayet Sayın Kültür Merkezi Sahnesi, 28 ve 29 Ekim'de Denizli Hasan Kasapoğlu Kültür Merkezi DT Sahnesi'nde seyirci karşısına çıkacak.

Bursa Devlet Tiyatrosu, Savaş Dinçel'in yazdığı, Serap Uluyol Karanfilci'nin yönettiği Uçurtmanın Kuyruğu oyununu 25-27 Ekim'de Edirne DT Sahnesi, 29 Ekim'de ise Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu da Neil Simon'un yazdığı, Cemil Büyükutku'nun çevirdiği ve Evren Serter'in yönettiği İkinci Caddenin Mahkumu ile 27 ve 28 Ekim'de Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnede olacak.