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Devlet Tiyatroları personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor? Devlet Tiyatroları personel alımı şartları ne,

Devlet Tiyatroları perosonel alımı başvuru şartları araştırılıyor. Devlet Tiyatrolarının merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere yapılacak personel alımı için başvurular 5 Şubat'ta başlamıştı. Devlet Tiyatroları personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor? Devlet Tiyatroları personel alımı şartları ne, başvuru yap!

DEVLET TİYATROLARI PERSONEL ALIMI

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan duyuruya göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilatı İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Tiyatro Müdürlüklerinde görev yapmak üzere, sözleşmeli sanatçı (Aktör/Aktrist),Dekoratör (Sahne Tasarımcısı),Kostüm Kreatörü, Sahne Üstü ve Sahne Gerisi Hizmetlerde görev yapacak personel alınacak.

Devlet Tiyatrosu personel alımı için gerçekleştirilecek olan sınava katılmak isteyen adaylar, sınav başvuru formlarını Kültür Bakanlığı www.ktb.gov.tr ve www.devtiyatro.gov.tr internet adreslerinden temin edilebiliyor.

DEVLET TİYATROLARI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Adayların, sınav başvuru formunu ve bu ilanın “D" maddesinde yer alan diğer belgeleri pdf, jpeg, vb. (güncellenemez)

formatta hazırlayarak, sinav@devtiyatro.gov.tr e-posta adresine interaktif ortamda göndermeleri gerekmektedir. Adayların, sınav

ilanının yayımlandığı tarihten itibaren, son başvuru tarihi olan 19/02/2021 tarihi saat 24:00’ e kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra e-posta gönderi gecikmelerinden kaynaklanan problemlerden dolayı başvuruların kuruma ulaşmaması halinde sorumluluk kuruma ait olmayacaktır.

DEVLET TİYATROLARI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI VE PEROSNEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ