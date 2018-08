Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyen öğrenciler aynı zamanda burs imkanlarını araştırıyor. Devlet üniversiteleri, bazı şartlar sunarak öğrencilere burs veriyor. Hangi üniversite kaç para burs imkanı sunuyor? Detaylar haberimizde...

2018 - 2019 DEVLET ÜNİVERSİTELERİ AYLIK BURS ÜCRETLERİ

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ): Öğrencilerine başarı sıralamasına göre yılda 9 ay, 5 yıl süreyle burs sağlıyor. Aylık burs miktarları 1-100'e girenlere 2 bin, 101-1000'e girenlere bin 500, 1001- 5000'e girenlere bin, 5001-10.000'e girenlere 700, 10.001-15.000'e girenlere 600, 15.001-20.000'e girenlere 500 lira..

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ: Okulu ilk 5 tercihinde yazarak, lisans programına kayıt yaptıranlara 5 yıl olmak üzere 9 ay boyunca burs imkanı sağlıyor. SAY, EA ve Sözel puan türünde 1-1.000, DİL puan türünde 1-200 arasında bulunan öğrenciler için aylık bin 250; SAY, EA ve Sözel puan türünde 1.001-3.000, DİL puan türünde 201- 500 arasında bulunan öğrenciler için aylık bin; SAY, EA ve Sözel puan türünde 3001-5000, DİL puan türünde 501-1000 arasında bulunan öğrenciler için aylık 800 lira burs veriliyor.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL): 2018 YKS sonucunda, SAY puan türünde ilk 20, EA puan türünde ilk 15, SÖZ puan türünde ilk 10, DİL (İng) puan türünde ilk 3 sıralamasında yer alan öğrencilerine yılda 9 ay süreyle olmak üzere ayda 400 lira burs veriyor..

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: Sıralamada Türkiye genelinde ilk 200'e giren öğrencilerin lisans bölümüne yerleşmeleri halinde aylık 300 lira burs imkanı sağlıyor.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İTÜ): Sayısal puan türünde yerleştikleri bölümün puanı esas alınarak derecelere giren ve İTÜ'yü 1. sırada tercih edip İTÜ lisans programına kayıt yaptıran öğrencilere hazırlık dahil 5 yıl boyunca 9 ay süreyle burs veriyor. Türkiye 1-50'ncisine 2 bin 500, 51-100'üncüsüne 2 bin, 101-200'üncüsüne bin 500, Türkiye 201-500'üncüsüe bin, 501-1.000'incisine 600 lira ödüyor..

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ODTÜ/ANKARA): Kazandıkları bölümleri 1. tercihlerine yazmış olan, dereceye giren öğrencilere aylık 750 ile bin 500 lira arasında burs hakkı tanıyor.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE): Burs miktarı aylık olarak 500-bin 500 lira arasında değişiyor.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL): YKS puan sıralamasında Türkiye genelinde ilk 100'e girenlere aylık 3 bin lira burs desteği veriliyor..

