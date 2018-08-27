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Devlet üniversitelerinden öğrencilere burs fırsatı! Hangi üniversiteler burs verecek?

Üniversite eğitimlerini devlet üniversitelerinde gören öğrencilere üniversiteleri tarafından burs imkanı tanınacağı duyuruldu. Henüz üniversite tercih sonuçları açıklanmasa da devlet üniversitelerini tercih eden adaylar hangi üniversitelerin burs imkanı sunacağını merak ediyor. Peki, hangi devlet üniversiteleri burs veriyor? Burs şartları neler? İşte merak edilenler...

27.08.2018 - 14:26 | Güncelleme:

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyen öğrenciler aynı zamanda burs imkanlarını araştırıyor. Devlet üniversiteleri, bazı şartlar sunarak öğrencilere burs veriyor. Hangi üniversite kaç para burs imkanı sunuyor? Detaylar haberimizde...

2018 - 2019 DEVLET ÜNİVERSİTELERİ AYLIK BURS ÜCRETLERİ

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ): Öğrencilerine başarı sıralamasına göre yılda 9 ay, 5 yıl süreyle burs sağlıyor. Aylık burs miktarları 1-100'e girenlere 2 bin, 101-1000'e girenlere bin 500, 1001- 5000'e girenlere bin, 5001-10.000'e girenlere 700, 10.001-15.000'e girenlere 600, 15.001-20.000'e girenlere 500 lira..

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ: Okulu ilk 5 tercihinde yazarak, lisans programına kayıt yaptıranlara 5 yıl olmak üzere 9 ay boyunca burs imkanı sağlıyor. SAY, EA ve Sözel puan türünde 1-1.000, DİL puan türünde 1-200 arasında bulunan öğrenciler için aylık bin 250; SAY, EA ve Sözel puan türünde 1.001-3.000, DİL puan türünde 201- 500 arasında bulunan öğrenciler için aylık bin; SAY, EA ve Sözel puan türünde 3001-5000, DİL puan türünde 501-1000 arasında bulunan öğrenciler için aylık 800 lira burs veriliyor.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL): 2018 YKS sonucunda, SAY puan türünde ilk 20, EA puan türünde ilk 15, SÖZ puan türünde ilk 10, DİL (İng) puan türünde ilk 3 sıralamasında yer alan öğrencilerine yılda 9 ay süreyle olmak üzere ayda 400 lira burs veriyor..

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: Sıralamada Türkiye genelinde ilk 200'e giren öğrencilerin lisans bölümüne yerleşmeleri halinde aylık 300 lira burs imkanı sağlıyor.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İTÜ): Sayısal puan türünde yerleştikleri bölümün puanı esas alınarak derecelere giren ve İTÜ'yü 1. sırada tercih edip İTÜ lisans programına kayıt yaptıran öğrencilere hazırlık dahil 5 yıl boyunca 9 ay süreyle burs veriyor. Türkiye 1-50'ncisine 2 bin 500, 51-100'üncüsüne 2 bin, 101-200'üncüsüne bin 500, Türkiye 201-500'üncüsüe bin, 501-1.000'incisine 600 lira ödüyor..

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ODTÜ/ANKARA): Kazandıkları bölümleri 1. tercihlerine yazmış olan, dereceye giren öğrencilere aylık 750 ile bin 500 lira arasında burs hakkı tanıyor.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE): Burs miktarı aylık olarak 500-bin 500 lira arasında değişiyor.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL): YKS puan sıralamasında Türkiye genelinde ilk 100'e girenlere aylık 3 bin lira burs desteği veriliyor..

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