Bu anlayış, Türkiye’nin hızlı ve planlı bir kalkınma modeli benimsemesini sağlamıştır. Peki, devletçilik nedir ve bu ilke çerçevesinde hangi inkılaplar hayata geçirilmiştir? Detaylar yazımızın devamında…

Devletçilik, ekonomik ve sosyal alanlarda devletin yönlendirici ve düzenleyici bir rol üstlenmesini ifade eden bir ilkedir. Devletçilik nedir? sorusuna en kısa yanıt, özel sektörün yeterli sermaye birikimine sahip olmadığı durumlarda, devletin devreye girerek yatırımları yapmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında, ekonomik kalkınmayı hızlandırmak ve sanayileşmeyi teşvik etmek amacıyla devletçilik politikaları uygulanmıştır. Devletçilik ilkesi özellikleri, devletin ekonomik hayatı planlı bir şekilde düzenlemesini ve özel girişimciliği destekleyici adımlar atmasını içerir. Bu ilke doğrultusunda yapılan reformlar, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek ve halkın refah seviyesini artırmak için önemli bir adım olmuştur. Devletçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar, özellikle sanayi, ulaştırma ve bankacılık alanlarında kendini göstermiştir. Mustafa Kemal Atatürk, devletçilik ilkesini hem ekonomik kalkınma hem de sosyal refah açısından değerlendirmiştir. Peki, Atatürk devletçilik ilkesi hakkında hangi sözleri söylemiştir ve bu ilke doğrultusunda hangi reformlar yapılmıştır? İşte detaylar…

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DEVLETÇİLİK NEDİR?

Devletçilik, ekonomik gelişimi sağlamak amacıyla devletin ekonomiye doğrudan müdahale etmesini öngören bir ilkedir. Devletçilik ilkesi, özel sektörün gelişmesi için uygun ortam hazırlarken, devletin de kalkınma sürecinde aktif rol almasını sağlar.

Devlet, büyük sanayi yatırımlarını yaparak ekonomiyi destekler.

Özel sektörün gelişemediği alanlarda devlet devreye girer.

Ekonomik planlama ve kalkınma hedefleri devlet eliyle yürütülür.

Toplumun genel refahını artırmayı amaçlar.

Bu anlayış, özellikle yeni kurulan devletlerin ekonomik kalkınma süreçlerinde önemli bir yer tutmaktadır.

DEVLETÇİLİK İLKESİ ÖZELLİKLERİ

Devletçilik, ekonomik alanda devletin belirleyici bir rol oynamasını gerektirir. Devletçilik ilkesi özellikleri, planlı kalkınma ve sosyal devlet anlayışını temel alır.

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Ekonomik kalkınmayı hızlandırır: Devlet, sanayi ve altyapı yatırımları yaparak ekonomiyi güçlendirir.

Özel sektörü destekler: Devlet, sanayi tesisleri kurarak özel sektör için örnek oluşturur.

Planlı ekonomi anlayışını benimser: Ülke kaynakları etkin bir şekilde kullanılır.

Halka hizmet odaklıdır: Kamu hizmetleri geliştirilerek toplumun refah seviyesi yükseltilir.

Ekonomik bağımsızlığı sağlar: Dışa bağımlılığı azaltarak milli ekonomiyi güçlendirir.

Bu ilkeler doğrultusunda devlet, ekonomide düzenleyici ve üretici bir rol üstlenir.

DEVLETÇİLİK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN İNKILAPLAR