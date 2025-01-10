Devrim Özkan'dan Lucas Torreira açıklaması: Böylesi daha iyi oldu
Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile yollarını bir kez daha ayıran oyuncu Devrim Özkan, biten ilişkisiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu ve "Böylesi daha iyi oldu" dedi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Merve Dizdar, Nihal Koldaş, Selçuk Borak ve Kerem Arslanoğlu’nun başrollerinde yer aldığı 'İnsanlar Mekanlar Nesneler' adlı tiyatro oyunun prömiyeri gerçekleşti.
Geceye katılan Devrim Özkan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özkan oyunla ilgili olarak; "Muhteşem reji, muhteşem performanslar... İnanılmaz güzel bir oyundu, nefes almadan izledik. Gözyaşlarımı tutamadığım anlar oldu" dedi.
"HERKES KENDİ AYARLARINA BAKIYOR"
Kısa bir süre önce Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile yollarını bir kez daha ayıran oyuncu Devrim Özkan, gazetecilerin ayrılıkla ilgili sorularına; "Hayat... Evet ilişkimiz bitti bunu doğrulayabilirim şu anda. Herkes kendi ayarlarına bakıyor böylesi daha iyi oldu bizim için" sözleriyle yanıt verdi.
"HER YERDE KADIN SORUNU VAR"
Ayrıca Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkında da konuşan Devrim Özkan; "Ben yaklaşık bir yıldır çalışıyorum bu şirkette. Herkes gayet düzgün işini yapıyor. Tabii ki ve biliyorsunuz ki her yerde kadın sorunu var. Medya süresince bu olayı takip ediyor olacağız. Herkes için hayırlısı olur umarım" diyerek kaçamak cevaplar verdi.