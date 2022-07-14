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Haberler Televizyon Devrim Özkan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'deki yeni rolüyle çok konuşulacak!
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Devrim Özkan yeni rolüyle çok konuşulacak!

SHOW TV'de ekran yolculuğuna başlayacak olan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisi, oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Ertan Saban'ın 'Sadi Payaslı' karakterini canlandırdığı dizide, Devrim Özkan tanık koruma programına giren Payaslı'nın eşi rolünü oynamayı kabul eden idealist polis memuru 'Songül'e hayat verecek

Devrim Özkan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'deki yeni rolüyle çok konuşulacak!
Devrim Özkan yeni rolüyle çok konuşulacak!
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HABERTURK.COM

21 Temmuz Perşembe akşamı SHOW TV'de ekran yolculuğuna başlayacak, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği yeni dizi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', televizyon dünyasının en merak edilen projesi olarak dikkat çekiyor. Usta oyuncu Ertan Saban'ın 'Sadi Payaslı' karakterini canlandırdığı dizide, Devrim Özkan tanık koruma programına giren Payaslı'nın eşi rolünü oynamayı kabul eden idealist polis memuru 'Songül'e hayat verecek.

Ankara emniyetinin tanınmış polislerinden biri olan Songül, babasının katilini bulmak için tayin olmak istediği İstanbul'a Sadi Payaslı sayesinde geliyor. Songül, eski mafya lideri Sadi Payaslı'nın karısı rolünü üstlenip düzmece bir evlilikle İstanbul'a yerleşmeyi ve Payaslı'nın hem koruma hem kontrol memuru olmayı kabul ediyor. Bu düzmece evliliğin gerçeğe dönmesi ise an meselesi...

Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait olan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan,Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', 21 Temmuz Perşembe 20.00'de SHOW TV'de başlıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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