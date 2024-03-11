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        Haberler Magazin Devrim Özkan ile İbrahim Tilaver'den aşk iddialarına yanıt - Magazin haberleri

        Devrim Özkan ile İbrahim Tilaver'den aşk iddialarına yanıt

        Devrim Özkan'ın 'Ebo' olarak tanınan İbrahim Tilaver ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü. Özkan ve Tilaver, aşk iddialarını yalanlayan açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 08:28 Güncelleme: 11.03.2024 - 08:28
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        Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın ilişkisi ocak ayında sürpriz bir şekilde sona erdirmişti. Özkan ile Torreira, birbirlerini sosyal medyada takibi bırakırken birlikte olan fotoğraflarını da silmişti.

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        Devrim Özkan'ın adı son olarak 'Ebo' lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver ile anıldı. Karaköy'deki bir mekândan birlikte çıkarken görülen ikilinin aşk yaşadığı ileri sürüldü.

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        DEVRİM ÖZKAN'DAN İDDİALARA YANIT

        İddiaların ardından Devrim Özkan'dan açıklama gecikmedi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan oyuncu; "Herkese merhaba, bugün hakkımda çıkan ilişki haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kalabalık bir arkadaş grubuyla yemeğe çıktık. Uzun süredir hakkımda yazılan doğruluğu olmayan konularla gündemi meşgul etmek istemiyorum. Arkadaşlarımızla gülüp eğleneceğimiz günlerimiz bol olsun. Sevgiler..." diyerek iddiaları yalanladı.

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        "ÖZEL HAYATA SAYGI"

        Devrim Özkan'ın ardından İbrahim Tilaver de; "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duydum. Gerek benim gerekse arkadaşlarımın özel hayatına saygı gösterilmesini ve bu tür asılsız haberlerin yayılmasına itibar edilmemesini rica ederim. Saygılarımla Ebo..." açıklamasında bulundu.

        #Devrim Özkan
        #İbrahim Tilaver
        #Ebo
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