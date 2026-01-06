Devrim Özkan'ın erkek arkadaşlarıyla gece gezmesi
Devrim Özkan, Nişantaşı'ndaki bir mekân çıkışında erkek arkadaşlarıyla objektiflere yansıdı. Karşısında basın mensuplarını görünce kısa bir açıklama yapan Özkan; "Yurt dışından arkadaşlarım geldi, bugün onları gezdiriyorum. Birlikte güzel bir yemek yedik" dedi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Devrim Özkan, erkek arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı'ndaki bir mekân çıkışında objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, arkadaş grubuyla akşam yemeği yediklerini söyledi.
Devrim Özkan; "Yurt dışından arkadaşlarım geldi, onları gezdiriyorum. Birlikte yemek yedik" diyerek görüntülendiği kişilerin yakın arkadaşları olduğunu belirtti.
Aracın arka koltuğuna binen Devrim Özkan'ın arkadaşlarından birinin yüzünü saklamaya çalışmasına bir anlam verilemedi.