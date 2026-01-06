Habertürk
        Devrim Özkan'ın erkek arkadaşlarıyla gece gezmesi

        Devrim Özkan'ın erkek arkadaşlarıyla gece gezmesi

        Devrim Özkan, Nişantaşı'ndaki bir mekân çıkışında erkek arkadaşlarıyla objektiflere yansıdı. Karşısında basın mensuplarını görünce kısa bir açıklama yapan Özkan; "Yurt dışından arkadaşlarım geldi, bugün onları gezdiriyorum. Birlikte güzel bir yemek yedik" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 08:17 Güncelleme: 06.01.2026 - 09:09
        Yüzünü kapatmasına anlam verilemedi
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Devrim Özkan, erkek arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı'ndaki bir mekân çıkışında objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, arkadaş grubuyla akşam yemeği yediklerini söyledi.

        Devrim Özkan; "Yurt dışından arkadaşlarım geldi, onları gezdiriyorum. Birlikte yemek yedik" diyerek görüntülendiği kişilerin yakın arkadaşları olduğunu belirtti.

        Aracın arka koltuğuna binen Devrim Özkan'ın arkadaşlarından birinin yüzünü saklamaya çalışmasına bir anlam verilemedi.

        Ekipler 3 gündür arıyor, çantası bulundu henüz kendisine ulaşılamadı

        Adana'da 3 gün önce halk eğitim merkezinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve en son ormanlık alanda görünen gencin bulunması çalışmalar sürüyor. Kayıp gencin en son görüldüğü bölgedeki tarla içinde çanta ve defterlerine ulaşıldı. (IHA)

