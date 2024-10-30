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        Haberler Magazin Devrim Özkan, Torreira ve Muslera'dan keyifli anlar - Magazin haberleri

        Devrim Özkan, Torreira ve Muslera'dan keyifli anlar

        Oyuncu Devrim Özkan, Galatasaraylı futbolcu sevgilisi Lucas Torreira ve onun takım arkadaşı kaleci Fernando Muslera ile tenis oynadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 11:53 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:53
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        Birlikte tenis oynadılar
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        Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, antrenman ve maç takviminden dolayı bir hayli yoğun olsa da sevgilisi Devrim Özkan'a zaman ayırmayı ihmal etmiyor.

        Geçtiğimiz günlerde Galatasaray’ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçın ardından, Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreira ve onun takım arkadaşı Fernando Muslera ile birlikte tenis maçı yaptı.

        Ünlü oyuncu, o anları; sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

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        Devrim Özkan ile Lucas Torreira; tenis oynarken sık sık birbirlerine sarılarak romantik anlar yaşadı.

        Lucas Torreira ile Fernando Muslera da Devrim Özkan'ın paylaşımlarını, kendi sosyal medya hesaplarında yayımladı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Lucas Torreira
        #Devrim Özkan
        #fernando muslera
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