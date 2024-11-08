Devrim Özkan ve Lucas Torreira, yemeğe çıktı

Bir süredir birlikte olan Devrim Özkan ve Lucas Torreira, Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Ünlü oyuncu, önce Muslera ile birlikte çekilen bir fotoğrafını "Efsanemiz Nando" notuyla paylaştı

Ardından sevgilisi Lucas Torreira ile bir fotoğrafını paylaşan Devrim Özkan; "Ve aşkım" ifadesini kullandı. REKLAM