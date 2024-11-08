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        Haberler Magazin Devrim Özkan ve Lucas Torreira, yemeğe çıktı - Magazin haberleri

        Devrim Özkan ve Lucas Torreira, yemeğe çıktı

        Oyuncu Devrim Özkan, Galatasaraylı futbolcu sevgilisi Lucas Torreira ve takım arkadaşı kaleci Fernando Muslera ile akşam yemeğinde bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 23:47 Güncelleme: 08.11.2024 - 23:48
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        Bir süredir birlikte olan Devrim Özkan ve Lucas Torreira, Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

        Ünlü oyuncu, önce Muslera ile birlikte çekilen bir fotoğrafını "Efsanemiz Nando" notuyla paylaştı

        Ardından sevgilisi Lucas Torreira ile bir fotoğrafını paylaşan Devrim Özkan; "Ve aşkım" ifadesini kullandı.

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        Devrim Özkan, Lucas Torreira ve Fernando Muslera, geçtiğimiz günlerde birlikte tenis oynayarak keyifli anlar geçirmiş ve bu anlarını da takipçileriyle paylaşmıştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Devrim Özkan
        #Lucas Torreira
        #fernando muslera
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