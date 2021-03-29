DEYİMLER | "Şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söyler" deyimi ne demek?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

DEYİMLER | "Şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söyler" deyimi ne demek?

Deyimler günlük hayatımızda bir durumu anlatırken sık sık kullanığımız ve geçmişi yıllara dayanan cümlerler... Bu deyimlerden bazıları ise dildeki değişimle birlikte zaman içerisinde anlaşılması zor hale geliyor. Bu deyimlerden biri de "Şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söyler" deyimi... Peki, "Şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söyler" deyimi ve "Şecaat", "Kıbti" ve "Sirkat" sözleri ne anlama geliyor. İşte merak edilen soruların cevabı...

DEYİMLER |

"Şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söyler" deyimini hemen hiç duymayanımız yokktur. Ancak dildeki yıllara dayalı değişim endeniyle deyimin tam olarak ne anlattığı ve içerisindeki kelimelerin en anlama geldiği çoğu zaman merak ediliyor. Peki "Şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söyler" deyimi ne demek? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Deyim olarak dilimize yerleşen "Şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söyler" sözü Koca Ragıp Paşa'ya ait bir beyitte yer alıyor.

Cümle "Kıpti mertliğini anlatırken hırsızlığını söyler" şeklinde çevrilebilir. Yani olumsuz hasletleri olan kişinin kendi açısından övünülecek özelliği de aslında toplum tarafından doğru bulunmayan olumsuzluklardır.

Örneğin bir hırsızın en övündüğü ve kendini başarılı olarak gördüğü işinin hızrsızlık olması durumunda "Şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söyler" sözü kullanılır.

Kıbti, Mısır'ın yerel halkıdır. Ancak beyitte pejoratif anlamda kullanılmıştır.

Sirkat ise Osmanlı dönemi Türkçesinde "hırsızlık" olarak kullanılan kelimedir. Beyitte de aynı anlamda kullanılmıştır.

Şecaat ise aynı şekilde Osmanlı dönemi Türkçesinde yiğitlik ve mertlik anlamındadır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika İstanbul elektrik kesintisi duyuruları: 29 Mart elektrik kesintisi sorgula AYEDAŞ BEDAŞ
GÜNDEMİstanbul elektrik kesintisi sorgulama
30 Mart kırmızı çizgi ne demek? İçişleri Bakanlığı'ndan 30 Mart kırmızı çizgi açıklaması
GÜNDEM30 Mart kırmızı çizgi ne demek?
SON DAKİKA! Bir çocuk annesine şok tehdit: Doğrarız
GÜNDEMBir çocuk annesine şok tehdit: Doğrarız
Son dakika: Tinerci Ümit bu sefer de mobilya dükkanını ateşe verdi
GÜNDEMBu kaçıncı? Tinerci Ümit'ten yeni vaka!
29 Mart İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Son dakika İstanbul su kesintisi ve baraj doluluk oranı
GÜNDEMİstanbul son dakika su kesintisi duyuruları
MEB AÇIKLADI: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman?
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?
Adalet Bakanlığı CTE başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Adalet Bakanlığı CTE sonuçları 2021 açıklandı mı?
GÜNDEMAdalet Bakanlığı başvuru sonuçları ne zaman ...
Otel restoranında 'korona' eğlencesi!
GÜNDEMOtel restoranında 'korona' eğlencesi!
EMSAL! Son dakika! Yargıtay'dan 'gazlı bez' kararı! Tazminatı az buldu
GÜNDEMYargıtay 317 bin liralık gazlı bez tazminatını az ...
Ramazan ayında yasaklar olacak mı? Hangi illerde kısıtlamalar olacak? Erdoğan'ndan açıklama
GÜNDEMRamazan ayında yasaklar olacak mı?