Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.966,22 %0,67
        DOLAR 34,1501 %0,08
        EURO 37,9889 %-0,33
        GRAM ALTIN 2.875,18 %0,01
        FAİZ 41,78 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 33,56 %-1,90
        BITCOIN 63.530,00 %0,51
        GBP/TRY 45,3505 %-0,31
        EUR/USD 1,1113 %-0,44
        BRENT 74,37 %-0,16
        ÇEYREK ALTIN 4.700,92 %0,01
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dgpays ve Arcapita Konsorsiyumu, NEOPAY'in çoğunluk hissesini Mashreq'ten satın aldı - İş-Yaşam Haberleri

        Dgpays ve Arcapita Konsorsiyumu, NEOPAY'in çoğunluk hissesini Mashreq'ten satın aldı

        EMEA bölgesinin finansal teknoloji sağlayıcılarından Dgpays ve yatırım şirketi Arcapita Group Holdings Limited ("Arcapita") (eşit ortaklıkta bir Konsorsiyum ile), Birleşik Arap Emirlikleri'nin bankalarından Mashreq'in sahip olduğu ödeme çözümleri sağlayıcısı NEOPAY'deki çoğunluk hissesini satın alma anlaşmasını ortaklaşa duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 09:46 Güncelleme: 23.09.2024 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        NEOPAY'in çoğunluk hissesini satın aldılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        EMEA bölgesinin finansal teknoloji sağlayıcılarından Dgpays ve yatırım şirketi Arcapita Group Holdings Limited ("Arcapita") (eşit ortaklıkta bir Konsorsiyum ile), Birleşik Arap Emirlikleri'nin bankalarından Mashreq’in sahip olduğu ödeme çözümleri sağlayıcısı NEOPAY'deki çoğunluk hissesini satın alma anlaşmasını ortaklaşa duyurdu. Mashreq ise önemli bir azınlık hissesini elinde tutmaya devam edeceğini bildirdi. Bu işlemin NEOPAY için yaklaşık 385 milyon dolarlık bir işletme değeri anlamına geldiği, işlemin nihaileşmesi gerekli düzenleyici onaylara tabi olduğu belirtildi.

        Dgpays CEO’su Serkan Ömerbeyoğlu, satın almayla ilgili, “Mashreq ortaklığı ile NEOPAY’in dönüşüm yolculuğunu desteklemekten heyecan duyuyoruz. Bugüne kadar NEOPAY, BAE’deki dijital ödeme alanında olağanüstü bir büyüme ve inovasyon sergiledi ve bu başarının Orta Doğu’nun daha geniş bir kısmına yayılmasında büyük bir potansiyel görüyoruz. Dgpays olarak her zaman finansal hizmetlerde dijital dönüşümü, ileri teknoloji ve stratejik ortaklıklarla yönlendirmeyi misyon edindik. Fark yaratan fintech çözümlerimizi NEOPAY’in güçlü platformu ile entegre ederek büyüme ve inovasyon için yeni fırsatlar oluşturmayı, bu yenilikçi çözümleri BAE ve daha geniş GCC (Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi) pazarındaki kurumsal ve KOBİ segmentlerine sunmayı amaçlıyoruz” ifadelerini paylaştı.

        Arcapita CEO'su Atif A. Abdulmalik ise, “NEOPAY, Arcapita'nın yalnızca pazar lideri olan değil, aynı zamanda elverişli makroekonomik eğilimlerle güçlü büyüme potansiyeline sahip şirketleri satın almaya odaklanan yatırım stratejisiyle tamamen uyumlu. NEOPAY; artan GSYİH, teknolojiye hakim genç nüfus ve hükümet tarafından yürütülen dijital dönüşüm girişimleri ile desteklenen BAE'nin dijital ödemelere geçişinden fayda sağlamak için çok iyi bir konumda bulunuyor. Arcapita, NEOPAY'in değer katan hizmetler ve yeni pazarlara genişleyeceği bir sonraki büyüme aşamasını destekleyecektir” şeklinde değerlendirmede bulundu.

        Mashreq Grup CEO'su Ahmed Abdelaal, “Bu işlem, NEOPAY’in yolculuğunda önemli bir dönüm noktası ve bölgesel dijital ödeme lideri olarak güçlü büyüme yolculuğuna devam etmesine olanak tanıyor. Dgpays ve Arcapita’nın NEOPAY’in Orta Doğu genelindeki iddialı genişleme planlarını gerçekleştirmesine yardımcı olacak doğru uzmanlık ve vizyona sahip olduğuna eminiz. Mashreq, NEOPAY’de önemli bir hisseyi elinde tutmaya devam ederken, şirketin operasyonlarını genişletmesi ve pazar liderliğini pekiştirmesiyle yeni zirvelere ulaşacağını görmekten heyecan duyuyoruz” dedi.

        NEOPAY CEO'su Vibhor Mundhada ise şu değerlendirmede bulundu: "Dgpays ve Arcapita'nın desteğiyle NEOPAY'in büyüme yolculuğunun bir sonraki aşamasına adım atmaktan büyük heyecan duyuyoruz. NEOPAY, sürekli yenilik yaparak ve müşterilerimize değer katarak dijital ödemeler sektöründe lider konumunu sağlamlaştırdı. Yeni hissedarlarımızın teknolojik ve finansal desteği, Mashreq’in de devam eden katkılarıyla birlikte, BAE'deki büyümemizi hızlandırmaya ve Orta Doğu genelindeki varlığımızı genişletmeye hazırız. E-ticaret ödemelerini geliştirmeye ve bölgede dijital ödemelerin yaygınlaşmasını teşvik etmeye kararlıyız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Eski futbolcu kaza kurbanı!
        Eski futbolcu kaza kurbanı!
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        Bir insan en fazla kaç dil konuşabilir?
        Bir insan en fazla kaç dil konuşabilir?
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        Türkiye’de çip üretimi şimdilik hayal
        Türkiye’de çip üretimi şimdilik hayal
        Giovanni van Bronckhorst tarihe geçti!
        Giovanni van Bronckhorst tarihe geçti!
        OSD'den hibrit araç tebliğine destek
        OSD'den hibrit araç tebliğine destek
        Şirketler neden az vergi ödüyor?
        Şirketler neden az vergi ödüyor?
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı!
        Ukrayna lideri 'zafer planını' Biden, Trump ve Harris'e sunacak
        Ukrayna lideri 'zafer planını' Biden, Trump ve Harris'e sunacak
        Televizyon karşısında yemek yemek gerçekten zararlı mı?
        Televizyon karşısında yemek yemek gerçekten zararlı mı?
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        "Ölümü yakıştıramadım"
        "Ölümü yakıştıramadım"
        "Bu tıkanma aşılmalı"
        "Bu tıkanma aşılmalı"
        Metin Arolat'a ilk veda
        Metin Arolat'a ilk veda