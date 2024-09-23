Dgpays ve Arcapita Konsorsiyumu, NEOPAY'in çoğunluk hissesini Mashreq'ten satın aldı

EMEA bölgesinin finansal teknoloji sağlayıcılarından Dgpays ve yatırım şirketi Arcapita Group Holdings Limited ("Arcapita") (eşit ortaklıkta bir Konsorsiyum ile), Birleşik Arap Emirlikleri'nin bankalarından Mashreq’in sahip olduğu ödeme çözümleri sağlayıcısı NEOPAY'deki çoğunluk hissesini satın alma anlaşmasını ortaklaşa duyurdu. Mashreq ise önemli bir azınlık hissesini elinde tutmaya devam edeceğini bildirdi. Bu işlemin NEOPAY için yaklaşık 385 milyon dolarlık bir işletme değeri anlamına geldiği, işlemin nihaileşmesi gerekli düzenleyici onaylara tabi olduğu belirtildi.

Dgpays CEO’su Serkan Ömerbeyoğlu, satın almayla ilgili, “Mashreq ortaklığı ile NEOPAY’in dönüşüm yolculuğunu desteklemekten heyecan duyuyoruz. Bugüne kadar NEOPAY, BAE’deki dijital ödeme alanında olağanüstü bir büyüme ve inovasyon sergiledi ve bu başarının Orta Doğu’nun daha geniş bir kısmına yayılmasında büyük bir potansiyel görüyoruz. Dgpays olarak her zaman finansal hizmetlerde dijital dönüşümü, ileri teknoloji ve stratejik ortaklıklarla yönlendirmeyi misyon edindik. Fark yaratan fintech çözümlerimizi NEOPAY’in güçlü platformu ile entegre ederek büyüme ve inovasyon için yeni fırsatlar oluşturmayı, bu yenilikçi çözümleri BAE ve daha geniş GCC (Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi) pazarındaki kurumsal ve KOBİ segmentlerine sunmayı amaçlıyoruz” ifadelerini paylaştı.

Arcapita CEO'su Atif A. Abdulmalik ise, “NEOPAY, Arcapita'nın yalnızca pazar lideri olan değil, aynı zamanda elverişli makroekonomik eğilimlerle güçlü büyüme potansiyeline sahip şirketleri satın almaya odaklanan yatırım stratejisiyle tamamen uyumlu. NEOPAY; artan GSYİH, teknolojiye hakim genç nüfus ve hükümet tarafından yürütülen dijital dönüşüm girişimleri ile desteklenen BAE'nin dijital ödemelere geçişinden fayda sağlamak için çok iyi bir konumda bulunuyor. Arcapita, NEOPAY'in değer katan hizmetler ve yeni pazarlara genişleyeceği bir sonraki büyüme aşamasını destekleyecektir” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Mashreq Grup CEO'su Ahmed Abdelaal, “Bu işlem, NEOPAY’in yolculuğunda önemli bir dönüm noktası ve bölgesel dijital ödeme lideri olarak güçlü büyüme yolculuğuna devam etmesine olanak tanıyor. Dgpays ve Arcapita’nın NEOPAY’in Orta Doğu genelindeki iddialı genişleme planlarını gerçekleştirmesine yardımcı olacak doğru uzmanlık ve vizyona sahip olduğuna eminiz. Mashreq, NEOPAY’de önemli bir hisseyi elinde tutmaya devam ederken, şirketin operasyonlarını genişletmesi ve pazar liderliğini pekiştirmesiyle yeni zirvelere ulaşacağını görmekten heyecan duyuyoruz” dedi.