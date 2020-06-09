2020 DGS başvuru kılavuzu yayımlandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Değerli DGS adaylarımız, 09 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştireceğimiz Dikey Geçiş Sınavı ( #2020DGS ) başvuru kılavuzu http://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 09-17 Haziran tarihleri arasında yapabilirsiniz. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim." dedi. İşte ÖSYM 2020 DGS başvuru kılavuzu...

DGS BAŞVURU KILAVUZU 2020 YAYIMLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS),09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 09 - 17 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-DGS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.

2020 DGS BAŞVURU KILAVUZU

DGS NE ZAMAN?

2020 DGS, ÖSYM'nin belirlediği sınav merkezlerinde adayların katılımı ile birlikte 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin takvimine göre, DGS sonuçları 9 Eylülde açıklanacak.

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DGS NEDİR?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.