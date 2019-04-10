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DGS başvuru ne zaman sorusu üniversite öğrencileri tarafından sıkça araştırılıyor. İki yıllık üniversite öğrenimini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler tarafından merak konusu oldu. ÖSYM 2019 sınav takviminde DGS başvuru tarihini 26 Nisan olarak duyurdu.
DGS BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
DGS başvuruları 26 Nisan 2019 tarihi itibarıyla başlayacak. Başvurular ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.
DGS SINAVI NE ZAMAN 2019
2019 DGS sınavı 30 Haziran 2019 tarihinde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek. Sınav sonuçları ise 25 Temmuz'da açıklanacak.
DGS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Dikey Geçiş Sınavı (kısaca DGS),2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.
Sınavda uygulanmakta olan testin genel amacı, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir. Sınavın soru sayıları ise 60 sözel 60 sayısal olarak toplamda 120 soru ve 140 dakika olarak sınav süresi belirlenmiştir. Her iki bölüm içinde 10'ar tane mantık sorusu bulunmaktadır. Bu amaçla hazırlanan sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmaktadır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olmaktadır. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmekle beraber, yanlışlar ilgili bölümün doğrularını götürmektedir.
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