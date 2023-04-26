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DGS başvuruları ne zaman ve hangi tarihlerde yapılacak? 2023 DGS sınav tarihi...

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili araştırmalar yeniden artmış durumda. ÖSYM takviminin açıklanmasıyla beraber sınavda ter dökmeye hazırlanan öğrenciler; bu yılın DGS başvurlarının ne zaman başlayacağını ve sınavın hangi tarihte gerçekleştirileceğine dair aramalar yapıyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

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  • DGS başvuruları ne zaman ve hangi tarihlerde yapılacak? 2023 DGS sınav tarihi...

    2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazanmış durumda. Yurt genelinde sınava katılım gösterecek binlerce öğrenci, bu yılın Dikey Geçiş Sınavı'nın başvuru tarihlerini ve söz konusu sınavın ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte, detaylar...
  • DGS başvuruları ne zaman ve hangi tarihlerde yapılacak? 2023 DGS sınav tarihi...

    2023 DGS NE ZAMAN?

    İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.

    ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı 16 Temmuz 2023’de yapılacak.
  • DGS başvuruları ne zaman ve hangi tarihlerde yapılacak? 2023 DGS sınav tarihi...

    DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre, DGS sınavı için başvuru tarihleri belli oldu.

    Buna göre; 2023 DGS sınavı başvuruları 26 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında alınacak.
  • DGS başvuruları ne zaman ve hangi tarihlerde yapılacak? 2023 DGS sınav tarihi...

    DGS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

    DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır. 

    Sınav saat 12:30’da sona erecek. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. 

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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