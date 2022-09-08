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DGS boş kontenjan ve taban puanları: DGS ek tercih boş kontenjanları ve taban puanları belli oldu mu? İşte DGS ek tercih kılavuzu

DGS ek tercih boş kontenjanları ve taban puanları, tercih sonuçlarının 7 Eylül tarihinde açıklanmasının akabinde merak konusu oldu. DGS tercihlerinde hiçbir Yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen önlisans mezunları gözünü DGS ek tercihlere çevirdi. DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sayısal veriler de ÖSM sayfasından yayımlandı. Peki, DGS ek tercih boş kontenjanları ve taban puanları belli oldu mu, ne zaman yayımlanacak? İşte DGS ek tercih kılavuzu…

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  • DGS BOŞ KONTENJAN ve TABAN PUANLARI 2022: DGS Ek Tercih Boş Kontenjanları ve Taban Puanları Belli Oldu mu? İşte DGS Ek Tercih Kılavuzu

    DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından hiçbir yere yerleşemeyen adaylara ikinci bir şans olacak ek tercihler için boş kontenjanların açıklanması bekleniyor. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar da belli olacak. DGS üniversite kayıtları 9-14 Eylül tarihleri arasında yapılacakken sonrasında boş kontenjan listesinin yayımlanması beklenecek. lisans adayları ise DGS ek tercih tarihlerini ve ÖSYM ile DGS ek yerleştirme kılavuzunu araştırmaya devam ediyor. Peki DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak? DGS ek tercih boş kontenjanları ve taban puanları belli oldu mu, ne zaman yayımlanacak? ÖSYM ile DGS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı? İşte DGS ek tercihlere dair tüm detaylar...
  • DGS BOŞ KONTENJAN ve TABAN PUANLARI 2022: DGS Ek Tercih Boş Kontenjanları ve Taban Puanları Belli Oldu mu? İşte DGS Ek Tercih Kılavuzu

    DGS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

    DGS ek tercih boş kontenjanları ve taban puanları henüz yayımlanmadı.

    24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı. Kayıt işlemleri 14 Eylül'e kadar tamamlanacağı için boş kontenjan listesi de 14 Eylül'den sonra yayımlanacaktır.

    Ösym tarafından DGS ek tercih kılavuzu ise henüz yayımlanmadı ancak DGS taban puanları ve boş kontenjanları ile ilgili sayısal bilgiler yayımlandı.

    DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER İÇİN TIKLAYIN

    DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR TIKLAYIN
  • DGS BOŞ KONTENJAN ve TABAN PUANLARI 2022: DGS Ek Tercih Boş Kontenjanları ve Taban Puanları Belli Oldu mu? İşte DGS Ek Tercih Kılavuzu

    DGS ÜNİVERİSTE KAYITLARI NE ZAMAN?

    DGS üniversite kayıtları 9-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 08 - 12 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

    ÜNİVERSİTE KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYIN
  • DGS BOŞ KONTENJAN ve TABAN PUANLARI 2022: DGS Ek Tercih Boş Kontenjanları ve Taban Puanları Belli Oldu mu? İşte DGS Ek Tercih Kılavuzu

    DGS EK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN?

    DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

    Adaylar, 2022-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

    Buna göre; DGS ek tercih döneminin 14 Eylül'de üniversite kayıt işlemlerinin ardından kalan boş kontenjanlara göre başlaması öngörülüyor.

    DGS EK TERCİH NERDEN YAPILACAK?

    Ek tercih işlemlerinde adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklar.

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