DGS geç başvuru ÖSYM AİS ekranı: 2024 DGS başvuru tarihi, şartları, başvuru ücreti
Dikey Geçiş Sınavı DGS geç başvuruları 28 Mayıs Salı günü başladı. Adaylar DGS geç başvurusunu ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapacak. DGS geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenecek. Peki DGS başvuru tarihi ne zaman, nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte, 2024 ÖSYM AİS DGS geç başvuru işlemleri ve daha fazlası…
ÖSYM başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla DGS geç başvuru tarihi belli oldu. Bugünden itibaren başlayan DGS geç başvuruları gece saat 23.59’a kadar sürecek. Henüz başvuruda bulunmayanlar DGS başvuru ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte DGS geç başvuru ekranı 2024
DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM 2024 sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre geç başvurular 28 Mayıs 2024 Salı günü saat 10.00 itibariyle başlayacak ve saat 23.59’da sona erecek.
DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan bilgileri göre 2024 yılında gerçekleştirilecek Dikey Geçiş Sınavı için geç başvuru ücreti 885 TL olacak. Ödemeler yalnızca ÖSYM’nin kartlı ödeme sistemi olan “odeme.osym.gov.tr” adresi üzerinden yapılabilecek. Başvurular ise ÖSYM'nin AİS sayfasından yapılacak.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.
2024 DGS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
ÖSYM'nin başvuru kılavuzunu yayımlamasıyla adaylar DGS başvurularını ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile yapılabilecek. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresine girip, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girerek başvurularını yapabilecek.