DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM 2024 sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre geç başvurular 28 Mayıs 2024 Salı günü saat 10.00 itibariyle başlayacak ve saat 23.59’da sona erecek.

DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan bilgileri göre 2024 yılında gerçekleştirilecek Dikey Geçiş Sınavı için geç başvuru ücreti 885 TL olacak. Ödemeler yalnızca ÖSYM’nin kartlı ödeme sistemi olan “odeme.osym.gov.tr” adresi üzerinden yapılabilecek. Başvurular ise ÖSYM'nin AİS sayfasından yapılacak.