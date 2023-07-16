DGS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?
Başvuruları 29 Mayıs ile 5 Haziran günleri arasında alınan Dikey Geçiş Sınavı DGS bu yıl 16 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. 4 yıllık eğitime geçmek isteyen yüksekokul ve ön lisans mezunu adaylarının katılım sağlayacağı DGS sınavına ilişkin olarak başlangıç ve bitiş saati araştırılıyor. Çoktan seçmeli testler ile adaylara 100 soru ve 135 dakika süre verilecek. İşte 16 Temmuz 2023 DGS sınavı başlangıç ve bitiş saati...
DGS başlangıç ve bitiş saati, ÖSYM tarafından 16 Temmuz Pazar gün gerekleştirilecek olan Dikey Geçiş Sınavı öncesinde araştırılıyor. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyenler 16 Temmuz Pazar günü 81 ilde sınav merkezinde gerçekleştirilen DGS'de ter dökecekler. İşte 2023 DGS başlangıç ve bitiş saati...
2023 DGS NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı 16 Temmuz 2023’de yapılacak.
DGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, SAAT KAÇRA BİTECEK?
Sınav süresi saat 10.15'te başlayacak. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav merkezlerine alınmayacak.
DGS SINAV SÜRESİ NE KADAR?
DGS’de 50 sayısal ve 50 sözel sorudan oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır.
Sınav saat 12:30’da sona erecek. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.
Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.