DGS sınav giriş belgesi sorgulama: 2025 DGS ne zaman, saat kaçta?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar, çalışmalarına hız verdi. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşan DGS'de sınav giriş belgesi yayımlandı. Peki, "2025 DGS ne zaman, saat kaçta?" İşte 2025 DGS sınav takvimi...
DGS'de hazırlıkların sonuna gelen adaylar, sınav tarihini gündemine aldı. DGS sınav giriş belgesi geçtiğimiz günlerde adayların erişimine sunuldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimi ile 2025 yılı DGS tarihi belli oldu. Peki, "ÖSYM sınav takvimi ile 2025 DGS ne zaman, saat kaçta?" İşte detaylar...
DGS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimi ile DGS 20 Temmuz 2025 Pazar saat 10:15'te uygulanacak.
DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!
DGS sınav giriş belgesi ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden indirilebilecek. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunacak. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçları 11 Eylül tarihinde açıklanacak.