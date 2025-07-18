DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!

DGS sınav giriş belgesi ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden indirilebilecek. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunacak. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.