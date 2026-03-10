Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili 2026 yılı takvimi adaylar tarafından merak ediliyor. Meslek yüksekokullarında veya açıköğretim ön lisans programlarında eğitim gören öğrenciler, bu sınav sayesinde eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlama fırsatı elde ediyor. ÖSYM tarafından açıklanan 2026 sınav takvimine göre DGS başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Bu kapsamda “2026 DGS sınavı ne zaman, başvurular hangi gün başlayacak?” sorularının cevabı haberimizde...