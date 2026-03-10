DGS sınav takvimi: 2026 Dikey Geçiş Sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?
ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav takvimi araştırılıyor. Üniversitelerde 2 yıllık lisans bölüm bitiren öğrenciler, bu sınav ile 4 yıllık lisans bölümlere geçiş yapabiliyor. Peki, 2026 DGS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav tarihi ne zaman? İşte tüm detaylar...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili 2026 yılı takvimi adaylar tarafından merak ediliyor. Meslek yüksekokullarında veya açıköğretim ön lisans programlarında eğitim gören öğrenciler, bu sınav sayesinde eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlama fırsatı elde ediyor. ÖSYM tarafından açıklanan 2026 sınav takvimine göre DGS başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Bu kapsamda “2026 DGS sınavı ne zaman, başvurular hangi gün başlayacak?” sorularının cevabı haberimizde...
DGS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından 2026 yılında düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek.
DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 DGS başvuruları 15 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında alınacak.
DGS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?
2026 DGS geç başvuru günü 11 Haziran olarak açıklandı.
DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 DGS sınav sonuçları 13 Ağustos tarihinde açıklanacak.
DGS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) puanı 2 yıl geçerli olacak. Buna göre bu yıl alınan puan sadece bu yıl ve bir sonraki yıl tercih yaparken kullanılabilir.