Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem DGS sınav ve başvuru tarihi: ÖSYM 2026 Dikey Geçiş Sınavı başvuruları ne zaman başlayacak, DGS sınavı ne zaman?

        DGS sınav takvimi: 2026 Dikey Geçiş Sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?

        ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav takvimi araştırılıyor. Üniversitelerde 2 yıllık lisans bölüm bitiren öğrenciler, bu sınav ile 4 yıllık lisans bölümlere geçiş yapabiliyor. Peki, 2026 DGS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav tarihi ne zaman? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 10:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili 2026 yılı takvimi adaylar tarafından merak ediliyor. Meslek yüksekokullarında veya açıköğretim ön lisans programlarında eğitim gören öğrenciler, bu sınav sayesinde eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlama fırsatı elde ediyor. ÖSYM tarafından açıklanan 2026 sınav takvimine göre DGS başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Bu kapsamda “2026 DGS sınavı ne zaman, başvurular hangi gün başlayacak?” sorularının cevabı haberimizde...

        2

        DGS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

        ÖSYM tarafından 2026 yılında düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek.

        3

        DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2026 DGS başvuruları 15 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında alınacak.

        4

        DGS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

        2026 DGS geç başvuru günü 11 Haziran olarak açıklandı.

        5

        DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 DGS sınav sonuçları 13 Ağustos tarihinde açıklanacak.

        6

        DGS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

        DGS (Dikey Geçiş Sınavı) puanı 2 yıl geçerli olacak. Buna göre bu yıl alınan puan sadece bu yıl ve bir sonraki yıl tercih yaparken kullanılabilir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        78 yaşındaki annenin tek isteği, 22 yıldır bakımını üstlendiği oğlunun güneşi görmesi
        78 yaşındaki annenin tek isteği, 22 yıldır bakımını üstlendiği oğlunun güneşi görmesi
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Ücret tartışmasında taksiciyi katletti!
        Ücret tartışmasında taksiciyi katletti!
        Aile katliamı yapan polis için karar!
        Aile katliamı yapan polis için karar!
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi