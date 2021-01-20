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DGS sınavı ne zaman? ÖSYM 2021 DGS sınav tarihi

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DGS sınavı ne zaman? ÖSYM 2021 DGS sınav tarihi

2021 DGS sınavı ne zaman? Soruları üniversite öğrencileri tarafından merak konusu oldu. ÖSYM sınav takviminde Dikey Geçiş Sınavı tarihini de yayınlandı. İşte DGS 2021 başvuru tarihi

2021 DGS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik kapsamında meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2021 tarihi 11.07.2021 olarak açıklandı.

2021 DGS SINAVI BAŞVURU TARİHİ

Kazanılan puanların sadece sınavın yapıldığı eğitim-öğretim yılı içerisinde geçerli olacağı 2021 DGS sınavı başvuruları 21.05.2021-31.05.2021 tarihleri arasında alınacak.

2021 DGS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplamda 150 dakika süren DGS sınavı 2021 sonuçları, ÖSYM takvimine göre, 12.08.2021 tarihinde açıklanacak.

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