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        Haberler Bilgi Yaşam DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS 2024 DGS sonuçları sorgulama sayfası

        DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS 2024 DGS sonuçları sorgulama sayfası

        Dikey Geçiş Sınavı kapsamında 30 Haziran'da sınava giren öğrenciler DGS sonuçlarını bekliyor. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar 14 Ağustos tarihinden itibaren DGS sonuçlarının erişime açılmasını beklemeye koyuldu. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS 2024 DGS sonuçları sorgulama sayfası

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 13:36 Güncelleme: 31.08.2024 - 13:36
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        DGS sonuçları sorgulanıyor. Aradan geçen sürenin ardından gözler DGS sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtına çevrildi. Bilindiği üzere Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran’da uygulanmıştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2024-Dikey Geçiş Sınavına (DGS) başvuran adayların, eğitim bilgilerinin kontrolünü, 2 Eylül'e kadar yapabileceklerini bildirdi. DGS sınav sonuçlarının 2 Eylül'den sonra açıklanacağı öngörülüyor.

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        DGS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR?

        DGS sonuçlarının 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanması bekleniyordu. Ancak söz konusu tarihte sonuçlara ilişkin bir açıklama gelmedi.

        DGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

        DGS 2024 sonuçları ÖSYM tarafından yapılacak açıklama sonrasında https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.

        Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

        DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2024 DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. ÖSYM sınav takviminde DGS sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili bir bilgi yer almıyor.

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2024-Dikey Geçiş Sınavına (DGS) başvuran adayların, eğitim bilgilerinin kontrolünü 2 Eylül'e kadar yapabileceklerini bildirdi.

        Buna göre DGS sınav sonuçlarının 2 Eylül 2024 Pazartesi gününden sonra açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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