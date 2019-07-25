DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ön lisans eğitimini lisansa tamamlamak isteyen yüzbinlerce öğrenci Dikey Geçiş Sınavı olan DGS'nin açıklanmasını bekliyor. Peki, ÖSYM'den açıklama geldi mi? İşte ayrıntılar

DGS SONUÇLARI 2019

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre DGS sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden öğrenebilecek.

DGS sonuçları açıklanır açıklanmaz haber sayfamızda yer alacaktır.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce

TABLO-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.



TABLO-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

DGS PUANININ HESAPLANMASI

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.