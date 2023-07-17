DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, 2023 DGS sonuç tarihini açıkladı!
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2023 için artık gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından düzenlenen sınava katılım gösteren binlerce öğrenci; bu yılın DGS sınavının sonuçlarının hangi tarihte duyurulacağını ve nasıl öğrenileceğine dair aramalar yapıyor. İşte 2023 DGS sonuçları ile ilgili bilinmesi gerekenler...
2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ardından sonuçlar ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazanmış durumda. Yurt genelinde sınavda ter döken binlerce öğrenci, 16 Temmuz'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçlarının ne zaman duyurulacağı ve nasıl sorgulanacağına dair aramalar yapıyor. İşte ayrıntılar...
DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını belli oldu. ÖSYM 2023-DGS sonuçları 11 Ağustos tarihinde açıklayacak.
DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Adaylar sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenebilecek.