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2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ardından sonuçlar ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazanmış durumda. Yurt genelinde sınavda ter döken binlerce öğrenci, 16 Temmuz'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçlarının ne zaman duyurulacağı ve nasıl sorgulanacağına dair aramalar yapıyor. İşte ayrıntılar...