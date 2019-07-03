DGS sınavında 4 yıllık lisans eğitimine geçmek isteyen adaylar ter döktü. DGS sınavına giren adaylar ÖSYM tarafından sınavın ardından yayınlanan soru ve cevap anahtarlarını kontrol ediyor. Adaylar kendi cevaplarını, cevap anahtarı ile kıyaslayarak puanlarını ve başarılarını tahmin etmeye çalışıyor. ÖSYM, DGS'ye giren adaylara 8 Temmuz saat 16.00'a kadar sistemdeki eğitim bilgilerinin güncellenmesi konusunda uyarıda bulundu. İşte ÖSYM 2019 DGS sınav sonuçlarına dair detaylar...

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 30 Haziran Pazar günü adayların katılımıyla gerçekleştirilen DGS sınavı ÖSYM'nin takvimine göre 25 Temmuz Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2019-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

DGS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

ÖSYM sınavın ardından dün akşam saatlerinde DGS soru ve cevaplarını yayınladı. ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"30 Haziran 2019 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2019-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Haziran 2019 tarihinde saat 14.10’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

DGS SORU VE CEVAPLARIN YÜZDE 10'LUK BÖLÜMÜ İÇİN TIKLAYIN

DGS SORU VE CEVAPLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz."

DGS EĞİTİM BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ

2019-DGS değerlendirme işlemlerinde, adayların ön lisans seviyesindeki eğitim bilgileri kullanılmaktadır. 2019-DGS’ye başvuran adayların 02-08 Temmuz 2019 tarihleri arasında Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan https://ais.osym.gov.tr/DGS/2019/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 08 Temmuz 2019 tarihi saat 16.00’ya kadar onaylamaları gerekmektedir.

DGS EĞİTİM BİLGİLERİNİ GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Eğitim bilgilerinde eksiklik/hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları/olacakları yükseköğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini YÖKSİS üzerinden düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi sonrasında 02-08 Temmuz 2019 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/DGS/2019/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekmektedir.

Eğitim bilgisi YÖKSİS’ e eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) sistemi üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında https://ais.osym.gov.tr/DGS/2019/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek 08 Temmuz 2019 tarihi saat 16:00’ya kadar onaylamaları gerekmektedir.

Adayların bireysel olarak veya yükseköğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacaktır.

Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 08 Temmuz 2019 tarihinde saat 16.00’da sona erecek olup adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacak ve bu eğitim bilgisine göre değerlendirme işlemleri yapılacaktır.

2019-DGS’ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 08 Temmuz 2019 tarihinde saat 16.00’da sona erecek olup, bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim önem arz etmektedir. ÖBP’ ye ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa, bu eğitim bilgisi kullanılacaktır. Bu tarihte adayın birden fazla eğitim bilgisi varsa ve başvuruda seçmiş olduğu eğitim bilgisi, bu eğitim bilgileri arasında ise adayın bu eğitim bilgisi kullanılacaktır (Onay işlemi yapan veya yapmayan tüm adaylar için başvuruda kullanılan eğitim bilgisinin son eğitim bilgileri arasında olup olmadığının anlaşılmasında; ön lisans alan bilgisi kullanılacaktır.) Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyor ise adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacaktır.