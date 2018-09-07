DGS yani Dikey Geçiş Sınavı'na giren adayların tercih işlemleri için beklediği kılavuz ÖSYM tarafından açıklandı. DGS tercihleri bugünden başlayarak 14 Eylül'e kadar sürecek. Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden bireysel olarak tercihlerini yapacaklar. Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) bugün, 2018 Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) giren ve mezun olmadığı için lisans programlarına kayıt yaptıramayan öğrencilere şartlı kayıt hakkı tanındı. İşte adaylar için DGS tercih kılavuzu ve kontenjan bilgileri...

2018 DGS TERCİH KILAVUZU

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Tercih işlemleri 7-14 Eylül 2018 tarihleri arasında olacak. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklar. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekiyor. Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de veriliyor. Tablo-2 üç bölümden oluşuyor. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekiyor.

Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunlu. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1’deki lisans programlarından yapmaları gerekiyor. Tablo-2’nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecek. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacak.

TABLO-1. Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-1'de Yer Alan Yükseköğretim Lisans Programlarının Koşul ve Açıklamaları

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

YÖK'TEN 2018 DGS'YE GİREN ÖĞRENCİLERE ŞARTLI KAYIT HAKKI

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), 2018 Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) giren ve mezun olmadığı için lisans programlarına kayıt yaptıramayan öğrencilere şartlı kayıt hakkı tanındı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2018 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2018 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 5 Eylül tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur."

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