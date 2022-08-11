ÖSYM tarafından 3 Temmuz tarihinde düzelenen Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 11 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla erişime açıldı. DGS sonuçlarının açıklanmasıyla tercih işlemlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre yazacak olan adaylar DGS tercih tarihlerini merak ediyor. İşte ÖSYM ile 2022 DGS tercihleri hakkında güncel bilgiler...