DGS tercihleri, sonuçların açıklanmasından günler sonra başladı. ÖSYM tercihlerin 7 Eylül tarihinde başlayacağını duyurdu ve 2018 DGS tercih kılavuzunu resmi sitesini yayınladı. DGS tercihleri ne zaman sona erecek? Tercihler nasıl yapılır?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

DGS tercih işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanan duyuruya göre 7-14 Eylül tarihleri arasında yapılacak. 14 Eylül 23.59'a kadar adaylar tercih işlemlerini ve yaptıkları tercihlerde düzenlemeler yapabilecek. Tercih döneminin bitmesine 4 gün kaldı! Adaylar tercihlerini belirtilen tarihler dışında yapamayacak. Tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise henüz belli değil.

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DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin öğrencilerin işlemlerini kolay ve rahatlıkla yapabilmeleri adına kurduğu ÖSYM AİS sisteminden yapabilecek. Sisteme TC kimlik no ve ÖSYM şifreleriyle giriş yapacak. 14 Eylül yani DGS tercih dönemi bitene kadar tercihleri üzerinde düzenlemeler yapılabilinecek.

Tercih işlemleri 7-14 Eylül 2018 tarihleri arasında olacaktır. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

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