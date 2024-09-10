2024 DGS tercih kılavuzu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Önlisans mezunu olan adaylar, sınavdan aldıkları puanlara göre üniversite tercihinde bulunacak. Bu süreçte DGS tercih kılavuzu adaylara yol gösterecek. Bu kapsamda DGS tercih takvimi yanı sıra 4 yıllık üniversite taban puanları gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, 2024 DGS tercihleri ne zaman yapılacak, kılavuz yayımlandı mı?