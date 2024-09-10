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        Haberler Bilgi Yaşam DGS tercihleri ne zaman başlayacak, belli oldu mu? Gözler 2024 DGS tercih kılavuzunda!

        DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM ile 2024 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

        DGS sınav sonuçları açıklandı. Akabinde ise Dikey Geçiş sınavı (2024-DGS) tercihleri için tarih araştırmaları başladı. DGS sınavına katılım sağlayan adaylar, sınavdan aldıkları puanlar doğrultusunda üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümleri için tercihte bulunacak. Bu süreçte 2024 DGS tercih kılavuzu baz alınacak. Peki, ÖSYM ile 2024 DGS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 12:03 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:47
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        2024 DGS tercih kılavuzu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Önlisans mezunu olan adaylar, sınavdan aldıkları puanlara göre üniversite tercihinde bulunacak. Bu süreçte DGS tercih kılavuzu adaylara yol gösterecek. Bu kapsamda DGS tercih takvimi yanı sıra 4 yıllık üniversite taban puanları gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, 2024 DGS tercihleri ne zaman yapılacak, kılavuz yayımlandı mı?

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        2024 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        2024 DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemleri için tercihler alınacak.

        Ancak henüz 2024 DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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        2024 DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

        2024 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.

        Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

        Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.

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        DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        Adaylar, tercihlerini bireysel olarak belirlenen tarihlerde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

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