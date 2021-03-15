Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Paris Saint-Germain, evinde Nantes'a mağlup olup liderlik şansını teperken maça Di Maria'nın yaşadıkları damga vurdu.

Ev sahibinde maça ilk 11 başlayan Angel Di Maria, 62. dakikada oyundan apar topar alınırken duş bile almadan acil şekilde stattan ayrıldı.

RMC Sport'un haberine göre, maç sırasında sportif direktör Leonardo ile teknik direktör Mauricio Pochettino arasındaki kısa görüşme sonrası Di Maria'yı oyundan alındı.

Haberde yıldız futbolcunun 'ciddi bir kişisel problem' nedeniyle stattan ayrıldığı belirtildi.

Fransız basını, Di Maria'nın evindeki soygunun oldukça büyük olduğunu ve bu olay esnasında ailesinin de evde olduğunu doğruladı.

Bazı kaynaklar, Arjantinli yıldızın ailesinin rehin alındığını ileri sürerken resmi açıklama bekleniyor.