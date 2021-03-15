Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolFransa
ABONE OL

Di Maria'ya soygun şoku! Oyundan çıktı

Paris Saint-Germain'in Nantes'a 2-1 mağlup olduğu maçta Angel Di Maria, evinde soygun olduğu haberini alınca 62. dakikada oyundan çıkarak stattan ayrıldı. Yıldız oyuncunun ailesinin de hırsızlar girdiğinde evde olduğu ifade edildi

Di Maria'ya soygun şoku! Oyundan çıktı

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Paris Saint-Germain, evinde Nantes'a mağlup olup liderlik şansını teperken maça Di Maria'nın yaşadıkları damga vurdu.

Ev sahibinde maça ilk 11 başlayan Angel Di Maria, 62. dakikada oyundan apar topar alınırken duş bile almadan acil şekilde stattan ayrıldı.

RMC Sport'un haberine göre, maç sırasında sportif direktör Leonardo ile teknik direktör Mauricio Pochettino arasındaki kısa görüşme sonrası Di Maria'yı oyundan alındı.

Haberde yıldız futbolcunun 'ciddi bir kişisel problem' nedeniyle stattan ayrıldığı belirtildi.

Fransız basını, Di Maria'nın evindeki soygunun oldukça büyük olduğunu ve bu olay esnasında ailesinin de evde olduğunu doğruladı.

Bazı kaynaklar, Arjantinli yıldızın ailesinin rehin alındığını ileri sürerken resmi açıklama bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray ne zaman bay geçecek? GS ne zaman bay geçiyor, hangi hafta? İşte Galatasaray kalan maçları
FUTBOLGalatasaray ne zaman bay geçecek?
Bursasporlu futbolcular isyan bayrağını çekti
FUTBOLBursasporlu futbolculardan isyan!
Manchester United: 1 - West Ham: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOLManU, West Ham'ı tek golle geçti
Cagliari: 1 - Juventus: 3 MAÇ SONUCU
FUTBOLRonaldo 32 dakika hat-trick yaptı!
Fenerbahçe'de Erol Bulut isyan etti: Ofsayt olan pozisyonda gol yedik! - Spor Haberleri
FUTBOL"Ofsayt olan topta gol yedik"
Fenerbahçe: 1 - Gençlerbirliği: 2 MAÇ SONUCU! Kadıköy'de bir şok daha...
FUTBOLKadıköy'de bir şok daha!
İbrahim Yıldız: Kadroyu Erol Bulut mu yapıyor?
FUTBOL"Kadroyu Erol Bulut mu yapıyor?"
BB Erzurumspor: 0 - Trabzonspor: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOLErzurum'da gol sesi çıkmadı!
Fenerbahçe tarihinde böylesi görülmedi! Kadıköy'de 6 mağlubiyet...
FUTBOLTarihi hüsran
Mehmet Demirkol'dan Kayserispor Galatasaray maçı yorumu: "Bu taktikle şampiyon olmuşlardı" Son dakika spor haberleri
FUTBOL"Bu taktikle şampiyon olmuşlardı"