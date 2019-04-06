Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda Yeni Malatyaspor ile mücadele eden Galatasaray’da Mbaye Diagne sahneye çıktı takımını 1-0 öne geçirdi.

Müsabakanın 45+4. dakikasında kazanılan penaltıda topu başına geçen Diagne, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 89. dakikada da penaltının başına geçen Diagne golü atmayı başardı ve sarı-kırmızılı forma ile 5. golünü kaydetti.